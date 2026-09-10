Главная оппозиционная партия Японии распалась после провала на выборах

Главная оппозиционная сила Японии, «Центристский альянс реформ», официально объявила о распаде из-за провала переговоров о полном слиянии, сообщает агентство Kyodo News. По словам лидера объединения Джуньи Огавы, законодатели от партии «Комэйто» вернутся в свою родную структуру, а бывшие члены Конституционно-демократической партии (CDPJ) сформируют новую партию.

Господин Огава уточнил, что обе фракции намерены создать единый центристский блок перед осенней сессией парламента, чтобы сохранить статус крупнейшей оппозиционной силы в Палате представителей. Сам «Альянс» формально продолжит существование с единственным депутатом в составе — это необходимо для получения госдотаций и закрытия долгов после выборов.

О решении отказаться от слияния в CDPJ заявили еще 28 августа после массового недовольства партийных региональных организаций результатами выборов.

«Центристский альянс реформ» был создан в январе 2026 года в качестве противовеса правящей коалиции во главе с премьер-министром Санаэ Такаити. Однако на внеочередных февральских выборах объединение потерпело сокрушительное поражение: блок сократил присутствие со 167 до 49 мандатов (из 465 мест). При этом основной удар пришелся на представителей CDPJ, тогда как все 28 кандидатов от «Комэйто» прошли в парламент благодаря приоритету в пропорциональных списках.

Эрнест Филипповский