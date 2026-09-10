В Красноярске арестовали местного жителя за убийство 26-летней давности

В Красноярске возобновили уголовное дело по факту убийства, которое было совершено в октябре 1999 года. Следователи снова опросили свидетелей, заново проанализировали материалы и смогли выйти на подозреваемого, сообщили в управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

В деле помог разобраться один из повторно опрошенных свидетелей. В самом начале расследования он не сообщил важные детали, потому что боялся мести. Однако спустя годы следователю удалось установить с ним «доверительный психологический контакт», отметили в ведомстве. Для следствия это было ключевым моментом, отметили в ведомстве. На основе этих данных силовики задержали 53-летнего жителя Красноярска, который уже дал признательные показания и показал обстоятельства преступления на месте.

Следствие установило, что обвиняемый убил 27-летнего мужа своей любовницы. Он сделал это после того, как потерпевший узнал про измену и собирался подавать на развод. Чтобы имущество при разделе сохранилось за женщиной, любовник решил супруга убить: во время ссоры он несколько раз ударил мужчину по голове, и тот умер на месте происшествия.

Фигуранту предъявлено обвинение в убийстве, совершенном из корыстных побуждений. Суд арестовал мужчину. Следствие продолжается, отметили в СКР.