Самолеты до Екатеринбурга ушли на запасные аэродромы из-за тумана

Самолеты из трех городов, которые должны были прибыть в Екатеринбург, приземлились на запасных аэродромах из-за сильного утреннего тумана в Кольцово, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

На Средний Урал по расписанию не смогли прибыть пассажиры из Новосибирска, Калининграда и Санкт-Петербурга. «Наш аэропорт продолжает работу, однако текущие метеоусловия могут оказывать влияние на расписание авиакомпаний»,— говорится в сообщении.

Ирина Пичурина