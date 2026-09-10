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Самолеты до Екатеринбурга ушли на запасные аэродромы из-за тумана

Самолеты из трех городов, которые должны были прибыть в Екатеринбург, приземлились на запасных аэродромах из-за сильного утреннего тумана в Кольцово, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

На Средний Урал по расписанию не смогли прибыть пассажиры из Новосибирска, Калининграда и Санкт-Петербурга. «Наш аэропорт продолжает работу, однако текущие метеоусловия могут оказывать влияние на расписание авиакомпаний»,— говорится в сообщении.

Ирина Пичурина

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