Тихоокеанский флот провел учения у берегов Камчатки

Противолодочные учения с участием двух атомных подводных лодок (АПЛ), надводных кораблей и противолодочной авиации прошли у берегов Камчатки, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

Во время маневров противолодочные самолеты Ил-38Н обнаружили в акватории Тихого океана субмарину условного противника, роль которой исполняла одна из многоцелевых АПЛ ТОФ. Для нейтрализации подлодки в районе ее обнаружения выдвинулась поисково-ударная группа во главе с малым противолодочным кораблем «МПК- 82» и многоцелевjq АПЛ «Омск».

Для слежения за субмариной условного противника использовались бортовые гидроакустические комплексы кораблей и подводных лодок, а также гидроакустические буи, сброшенные с самолетов Ил-38Н. После отказа «вражеской» подлодки выполнять требования к всплытию экипаж АПЛ «Омск» «выполнил учебные торпедные стрельбы по подводной цели».

Алексей Чернышев, Владивосток