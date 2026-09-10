При ударах БПЛА по Белгородской области произошло семь пожаров

При ударах БПЛА по Белгородскому округу загорелись несколько частных домов в разных районах, был ранен один человек. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В городе Шебекино загорелась кровля частного дома. В селе Большетроицкое Шебекинского округа сгорел автомобиль. В селах Артельное и Нежеголь, которые тоже находятся под Шебекино, произошли пожары в частных домах.

В селе Березовка Борисовского округа дрон атаковал социальный объект — произошло возгорание кровли. В селе Смородино Грайвороновского округа беспилотник сбросил боеприпас на частный дом, который в итоге сгорел. В Малиновке Белгородского округа также загорелся частный дом при ударе БПЛА.

В Шебекино беспилотник атаковал автомобиль. Был ранен мужчина. Его с ранением ягодичной области доставили в больницу бойцы самообороны. Сейчас он находится в больнице Шебекино, позже его перевезут в Белгород.

В Грайвороне был поврежден объект инфраструктуры. Часть жителей временно остается без электроснабжения, добавили в оперштабе.