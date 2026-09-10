Белгородец получил 19 лет за подготовку к подрыву машины военного по заданию СБУ

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Белгородском областном суде вынес приговор в отношении 63-летнего жителя Белгородской области Олега Зибарева. Он признан виновным в подготовке теракта в отношении сотрудника расположенной в облцентре военно-гражданской администрации Харьковской области. За это мужчину приговорили к 19 годам лишения свободы и штрафу в 600 тыс. руб. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Об этом сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что Зибарев, постоянно проживающий на Украине и имеющий украинское гражданство, с начала спецоперации занял крайне негативную позицию в отношении действий российской стороны. В сентябре 2023 года в Сумской области он согласился на сотрудничество с сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ), направленное против безопасности Российской Федерации.

В феврале 2025 года сотрудник СБУ, планируя совершить теракт в Белгороде путем подрыва служебного автомобиля военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области, предложил Зибареву стать исполнителем. В Киеве под руководством куратора белгородец прошел обучение методам конспирации, обращению со взрывными устройствами и организации терактов.

В марте 2025 года в Белгороде и области фигурант проводил фото- и видеосъемку здания ВГА, а также обнаружил, изъял и перевез элементы двух самодельных взрывных устройств для их последующего использования. Однако довести преступление до конца он не смог — взрывные устройства были обнаружены и изъяты сотрудниками ФСБ, а сам белгородец задержан.

Подсудимый полностью признал вину. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Схожие по сценарию преступления неоднократно фиксировались в Черноземье. Так, в июне 22-летний воронежец Арсений Король был приговорен к 22 годам лишения свободы за участие в террористической организации и покушение на подрыв автомобиля российского военного.

Алина Морозова