В Белгороде предотвратили теракт против сотрудника военной администрации

Сотрудники ФСБ задержали в Белгороде местного жителя 1963 года рождения, готовившего теракт в отношении сотрудника расположенной в облцентре военно-гражданской администрации Харьковской области. Управление ФСБ по региону возбудило в отношении него уголовное дело, фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в ведомстве.

Белгородцу вменяется госизмена (ст. 275 УК РФ), подготовка к теракту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), прохождение обучения для террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), незаконные приобретение и хранение взрывных устройств (п. «а», «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).

По версии следствия, житель региона был завербован сотрудниками СБУ и прошел в Киеве специальное обучение по организации тайников, наружному наблюдению, использованию средств конспирации и обращению со взрывными устройствами. Вернувшись в Белгородскую область, фигурант начал наблюдать за администрацией и передавать данные СБУ через мессенджер Telegram.

Следствие считает, что мужчина должен был подорвать автомобиль сотрудника военно-гражданской администрации. Следуя инструкциям украинских кураторов, он изъял из тайника элементы двух самодельных взрывных устройств и хранил их в подсобном помещении. Совершить теракт белгородец не смог из-за задержания.

В начале июня суд приговорил 22-летнего воронежца Арсения Короля к 22 годам лишения свободы за участие в террористической организации и покушение на подрыв автомобиля российского военного.

Алина Морозова