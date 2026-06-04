Воронежец получил 22 года за госизмену и попытку подрыва машины военного

Второй Западный окружной военный суд в Воронеже признал 22-летнего Арсения Короля виновным в госизмене, участии в террористической организации и покушении на совершение теракта. По версии следствия, молодой человек хотел подорвать машину российского военнослужащего. За это подсудимому назначили 22 года лишения свободы с отбыванием пяти лет в тюрьме, а оставшегося срока — в колонии строгого режима. Об этом 4 июня рассказали в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, в феврале 2024-го Арсений Король начал сотрудничать с представителями украинской националистической организации, «координируемой спецслужбами и признанной террористической». Парень прошел обучение правилам обращения с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами. Затем молодой человек по заданию кураторов произвел фото- и видеосъемку авто военного, получил за это денежное вознаграждение и намеревался совершить террористический акт. Осужденного задержали сотрудники регионального управления ФСБ. Самодельное взрывное устройство (СВУ) было изъято.

Кроме госизмены и «террористических» статей Арсению Королю вменили незаконное хранение и ношение взрывных устройств, а также легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. Помимо реального срока суд также назначил ему штраф в размере 700 тыс. руб. и 1,5 года ограничения свободы после освобождения.

В мае «Ъ-Черноземье» сообщал о завершении расследования уголовного дела в отношении 16-летнего воронежца, обвиненного в приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. По версии следствия, в мае 2025 года подросток вступил в сговор с сотрудниками спецслужб Украины и согласился за деньги подорвать автомобиль военнослужащего.

Денис Данилов