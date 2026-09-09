Apple анонсировала Watch Series 12 и Ultra 4

Компания Apple анонсировала Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4 с новыми датчиками и продвинутой поддержкой Siri AI. Продажи часов начнутся 18 сентября, а предзаказы — уже сегодня.

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В Apple отметили, что в часах обновили сенсор: теперь он точнее считывает данные. Модели сохранили дизайн часов прошлого поколения. Помимо привычной алюминиевой версии, их можно будет купить в жемчужной и темно-синей расцветках. Цена на Series 12 начинается от $399 (около 34 тыс. руб.), а Ultra 4 — от $799 (около 68 тыс. руб.).

Обе модели поддерживают функцию Readiness: это трекинг общего состояния здоровья, исходя из основных показателей владельца. В приложении «Здоровье» появятся сводки о состоянии здоровья пользователя с комментариями от Apple Intelligence. Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4 запоминают и записывают последние 15 секунд разговора, утверждают в Apple. Устройства могут воспроизвести речь собеседника, записанную за этот промежуток.