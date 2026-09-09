Apple представила AirPods 5

Компания Apple представила новую модель наушников AirPods — AirPods 5. Продажи устройства начнутся 18 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Apple Фото: Apple

Новинка будет продаваться в двух вариантах. Базовую версию AirPods 5 оценили в $129 (около 11 тыс. руб.). Продвинутую — с кейсом с беспроводной зарядкой, управлением громкостью и 5 часами работы с активным шумоподавлением — в $149 (около 12,7 тыс. руб.).

В Apple отметили, что в новых AirPods обновили акустическую систему, а шумоподавление работает на 50% лучше, чем у прошлого поколения. Модель будет поддерживать Siri AI и функцию живого перевода — наушники смогут переводить речь собеседника в реальном времени. Наушники будут работать до 4 часов с активным шумоподавлением и до 20 часов с учетом зарядок от кейса.