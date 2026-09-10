Все трехсотбалльники на ЕГЭ учатся в вузах бесплатно

В приемную кампанию 2026 года в университеты поступало 70 человек с 300 баллами за три ЕГЭ. 65 из них поступили на бюджет, еще за четверых вузы будут платить самостоятельно. Еще один человек не подал заявление ни в какой вуз. Такие данные содержатся в ответе Минобрнауки (есть у “Ъ”) на депутатский запрос председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова. Ряд университетов, отмечает министерство, готовы брать абитуриентов с высокими вступительными баллами за счет собственных средств в случае, если выделенных бюджетных мест не хватает. Таким образом, обучение для студента бесплатно.

Господин Леонов обратился в Минобрнауки после жалоб абитуриентов и их родителей на то, что в этом году бюджетные места в вузах массово занимали победители и призеры олимпиад школьников. Для тех же, кто набрал высокие баллы на ЕГЭ (более 90 по каждому предмету), мест не хватало. В связи с этим господин Леонов предложил выделять места для олимпиадников отдельно, чтобы это не влияло на общий конкурс на бюджетные места.

В Минобрнауки сообщили, что по завершении приемной кампании министерство проанализирует ситуацию с поступлением абитуриентов без вступительных испытаний (то есть победителей и призеров олимпиад) и «при необходимости рассмотрит вопрос о внесении изменений в действующие нормативные правовые акты, регулирующие порядок приема в образовательные организации».

Полина Ячменникова