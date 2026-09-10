Все трехсотбалльники на ЕГЭ учатся в вузах бесплатно
В приемную кампанию 2026 года в университеты поступало 70 человек с 300 баллами за три ЕГЭ. 65 из них поступили на бюджет, еще за четверых вузы будут платить самостоятельно. Еще один человек не подал заявление ни в какой вуз. Такие данные содержатся в ответе Минобрнауки (есть у “Ъ”) на депутатский запрос председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова. Ряд университетов, отмечает министерство, готовы брать абитуриентов с высокими вступительными баллами за счет собственных средств в случае, если выделенных бюджетных мест не хватает. Таким образом, обучение для студента бесплатно.
Господин Леонов обратился в Минобрнауки после жалоб абитуриентов и их родителей на то, что в этом году бюджетные места в вузах массово занимали победители и призеры олимпиад школьников. Для тех же, кто набрал высокие баллы на ЕГЭ (более 90 по каждому предмету), мест не хватало. В связи с этим господин Леонов предложил выделять места для олимпиадников отдельно, чтобы это не влияло на общий конкурс на бюджетные места.
В Минобрнауки сообщили, что по завершении приемной кампании министерство проанализирует ситуацию с поступлением абитуриентов без вступительных испытаний (то есть победителей и призеров олимпиад) и «при необходимости рассмотрит вопрос о внесении изменений в действующие нормативные правовые акты, регулирующие порядок приема в образовательные организации».
Если бюджетных мест для абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний, не хватает, вуз может оплатить обучение из собственных средств. Такая схема дает студенту бесплатное обучение, но не увеличивает ни число бюджетных мест, ни объем государственного финансирования.
Высокий результат ЕГЭ сам по себе не гарантирует бюджетное зачисление: часть мест занимают абитуриенты, поступающие без экзаменов. Университеты заинтересованы в таком приеме, поскольку каждый предмет олимпиадника засчитывается как 100 баллов, что повышает средний балл вуза; этот показатель учитывается в рейтингах качества приема и является самым весомым при выделении вузам бюджетных мест.
Для части олимпиадников переход на общий конкурс затруднен: победителям и призерам Всероссийской олимпиады для получения аттестата достаточно сдать русский язык и базовую математику, тогда как, например, для поступления в медвуз нужны баллы по биологии и химии, которые они не сдавали. Поэтому отказ от приема без экзаменов не всегда освобождает место для сильного участника ЕГЭ — такой абитуриент может не иметь набора результатов, необходимого для общего конкурса.