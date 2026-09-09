В Минфине назвали базовым вариантом снижение цены отсечения до $50 за баррель

Минфин России не рассматривает альтернативных вариантов цены отсечения в бюджетном правиле. Об этом журналистам заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, в базовом варианте министерство рассматривает $50 за баррель (сейчас показатель составляет $59 за баррель).

«Для того, чтобы обеспечить стабильность бюджета в разных условиях цен на энергоресурсы, в настоящее время рассматривается именно $50 за баррель. Это величина, при которой волатильность цен будет в минимальной степени влиять на сбалансированность бюджета»,— сказал господин Силуанов.

Бюджетное правило позволяет перераспределять доходы от экспорта нефти и газа. Все доходы, превышающие установленную цену отсечения на нефть ($59 за баррель), направляют на покупку валюты и золота ФНБ. Закон предусматривает снижение цены отсечения темпами по $1 в год до $55 за баррель к 2030 году. Решение о новых параметрах бюджетного правила будет объявлено, когда его одобрит правительство, говорил вице-премьер России Александр Новак. Он допускал, что цена отсечения упадет до $50 за баррель.