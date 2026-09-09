Ресторанный критик Трапезник подрался с ресторатором Пинским

Ресторанный критик Илья Трапезник прокомментировал драку с основателем холдинга Pinskiy&Co, ресторатором Антоном Пинским на открытии московского ресторана Vаниль. Публикация появилась в Telegram-канале господина Трапезника.

Господин Трапезник принес извинения владельцу ресторана Vаниль Аркадию Новикову и куратору мероприятия Светлане Бондарчук. «Это вульгарщина, пошлятина, треш, кринж», — написал критик. При этом он заявил, что конфликт начал Антон Пинский. Господин Трапезник отметил, что пытался избежать конфликта: по словам критика, он для господина Пинского «как красная тряпка».

Однако, как сообщил Илья Трапезник, ресторатор подошел к нему сам, «схватил со спины за шею» и нецензурно требовал больше о нем не писать. «Когда он сказал: “Если ты еще раз про меня напишешь — твои родители будут просить пощады”, у меня слетела крыша, и дальше все как в тумане»,— заявил Илья Трапезник, добавив, что его отец и мать страдают серьезными заболеваниями.

Основатель холдинга Pinskiy&Co, со своей стороны, в комментарии РБК заявил, что господин Трапезник сам спровоцировал конфликт и напал на него. «В результате произошедшей драки мне пришлось обратиться в медицинское учреждение, где были диагностированы некоторые травмы», — отметил ресторатор. Он рассказал, что сообщил об инциденте в полицию. Он также подчеркнул, что у инцидента «есть предыстория». Господин Пинский отметил, что ей также будет дана правовая оценка, о чем он обещал рассказать позже.

Конфликт критика и ресторатора произошел вечером 8 сентября. В портфель Антона Пинского входят десятки ресторанных проектов, среди которых — Avocado Queen, «Магадан», «Сыроварня», Medusa, Simach, AVA и Folk. На Telegram-канал Ильи Трапезника подписано больше 40 тыс. человек.