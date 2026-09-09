История смартфонов-раскладушек

Apple 9 сентября представила свой первый раскладной смартфон. Компания стала последней из крупных игроков, вышедших на рынок гибких устройств, который уже несколько лет осваивают Samsung, Huawei и Xiaomi. Как развивалась технология складных экранов — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Apple CEO Джон Тернус

Фото: Jeff Chiu / AP Apple CEO Джон Тернус

Фото: Jeff Chiu / AP

Японская компания Kyocera в 2011 году выпустила смартфон Echo с двумя отдельными экранами, соединенными шарниром. Дисплеи работали независимо или объединялись в общую панель.

Китайская ZTE в 2017 году представила Axon M как продолжение идеи Kyocera Echo. Смартфон получил два IPS-экрана диагональю 5,2 дюйма и металлическую петлю. Корпус имел толщину 12,2 мм и вес 230 г. Разделительная рамка между дисплеями нарушала целостность изображения. У экранов различался баланс белого.

Китайская Royole в конце 2018 года первой вывела на рынок коммерческий смартфон с гибким экраном FlexPai. Устройство оснащалось AMOLED-матрицей на 7,8 дюйма с разрешением 1920 на 1440 пикселей. Дисплей складывался наружу.

Южнокорейская Samsung в 2019 году представила Galaxy Fold с гибким 7,3-дюймовым экраном, складывающимся внутрь. Первая партия была отозвана из-за отслаивания экрана и попадания пыли в шарнир. Цена составляла почти $2 тыс. За год компания продала более 1 млн устройств. В 2020-м вышел Galaxy Z Flip в формате классической раскладушки. К 2023 году Galaxy Z Flip 5 и Fold 5 суммарно разошлись тиражом 6,27 млн копий.

Китайская Huawei в 2019 году показала Mate X с восьмидюймовым экраном, складывающимся наружу. Цена достигала $2,5 тыс., первые две партии раскупили моментально. Линейка Mate X стала флагманской для бренда. В 2024 году компания представила Mate XT с тремя панелями и суммарной диагональю LTPO OLED экрана 10,2 дюйма. Толщина в разложенном виде составила 3,6 мм. Предзаказы превысили 6 млн устройств.

Американская Motorola в 2019 году возродила свою серию Razr с гибким P-OLED-дисплеем на 6,2 дюйма. Модель представляла собой вертикальную раскладушку, где гибкий экран складывается пополам сверху вниз, в отличие от моделей типа Galaxy Fold, раскрывающихся как книга.

Китайская Xiaomi в 2019 году показала концепт с двойным сгибом, но коммерческого релиза тогда не последовало. Первым серийным складным устройством стал Mi Mix Fold в 2021 году с внутренним гибким дисплеем и внешним экраном. За два года компания выпустила еще два поколения с улучшенными шарнирами и экранами.

Китайская Oppo в 2021 году вышла на рынок с компактным Find N. В сложенном виде устройство имело меньшие габариты по сравнению с конкурентами, а изгиб гибкого экрана в месте сгиба был малозаметен. На глобальном рынке линейка известна как OnePlus Open.

Китайская Honor в 2022 году представила Magic V с широким внешним экраном. В 2023 году вышел Magic V2 толщиной 9,9 мм в сложенном виде. К 2025 году рекорд по тонкости удерживал Magic V5 — 4,1 мм в разложенном состоянии против 4,2 мм у Galaxy Z Fold7.

Американская Google выпустила первый Pixel Fold только в 2023 году. Модель осталась нишевой, уступив Samsung по качеству реализации. Актуальный Pixel 10 Pro Fold толще Galaxy Z Fold7 почти на 2 мм и тяжелее на 43 г.