Суд арестовал российские активы Nivea

Арбитражный суд Ставропольского края арестовал имущество ООО «Байерсдорф» — российской дочерней компании немецкого концерна Beiersdorf, который владеет брендами Nivea, пишет РБК. Истцом и взыскателем по делу выступает группа «Арнест».

Обеспечительные меры были введены 7 августа. Подробности спора не раскрываются, поскольку разбирательство проходит в закрытом режиме.

Как следует из данных судебной картотеки, «Байерсдорф» пытается оспорить решение об аресте своих активов. Структура направила два заявления в Арбитражный суд Москвы и Арбитражный суд Московской области. В одном из исков компания просит снять арест с имущества, расположенного в селе Павловская Слобода. По этому адресу находится крупный логистический комплекс, отмечает РБК. “Ъ” обращался с запросом к «Арнесту» по поводу разбирательств с Beiersdorf в августе, в компании комментировать их отказались.

Группа «Арнест» — один из крупнейших российских производителей парфюмерии, косметики и бытовой химии. Ранее компания консолидировала у себя локальные активы ушедших из России международных концернов, включая Unilever и Oriflame.