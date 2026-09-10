Лучшим региональным вузом по качеству приема стал университет «Иннополис»
Лучшим вузом по качеству приема среди региональных учебных заведений (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) стал университет «Иннополис» в Татарстане. Средний балл зачисленных на бюджет первокурсников бакалавриата, специалитета и базового высшего образования составил там 89,2. Об этом “Ъ” рассказали в Минобрнауки, проанализировав приемную кампанию 2026 года. Далее в рейтинге следует Новосибирский госуниверситет (84,4 балла), Казанский государственный медицинский университет (80,3 балла), Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Алферова (79 баллов) и Казанский (Приволжский) федеральный университет с 79 баллами.
«Иннополис»
Фото: Александр Музыченко / Коммерсантъ
В десятку лидеров вошли также Нижегородский государственный лингвистический университет имени Добролюбова, Уральский государственный юридический университет имени Яковлева, Казанский государственный архитектурно-строительный университет, Кубанский государственный медицинский университет и Нижегородский госуниверситет имени Лобачевского.
Всего в эту приемную кампанию, по данным Минобрнауки, в регионах было заполнено 99,7% бюджетных мест на программах первой ступени высшего образования.
Минобрнауки рассчитывает показатель качества приема по результатам ЕГЭ зачисленных, не добавляя баллы за дополнительные испытания и индивидуальные достижения. В мониторинг в основном включаются очные программы бакалавриата и специалитета в вузах, где на первый курс поступило более 300 студентов. Поэтому первое место университета «Иннополис» означает высокий средний результат ЕГЭ у его бюджетных первокурсников в рамках этой методики, а не сводную оценку всех характеристик набора.
В 2026 году Минобрнауки также получило право распределять между вузами платные места, в том числе с целью повышения среднего балла поступающих. Это важно учитывать при чтении рейтинга: его значение связано с тем, как сформирован прием и какие компоненты в него включены, а не только с названием образовательной программы или наличием дополнительных испытаний.