Лучшим региональным вузом по качеству приема стал университет «Иннополис»

Лучшим вузом по качеству приема среди региональных учебных заведений (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) стал университет «Иннополис» в Татарстане. Средний балл зачисленных на бюджет первокурсников бакалавриата, специалитета и базового высшего образования составил там 89,2. Об этом “Ъ” рассказали в Минобрнауки, проанализировав приемную кампанию 2026 года. Далее в рейтинге следует Новосибирский госуниверситет (84,4 балла), Казанский государственный медицинский университет (80,3 балла), Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Алферова (79 баллов) и Казанский (Приволжский) федеральный университет с 79 баллами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Иннополис»

Фото: Александр Музыченко / Коммерсантъ «Иннополис»

Фото: Александр Музыченко / Коммерсантъ

В десятку лидеров вошли также Нижегородский государственный лингвистический университет имени Добролюбова, Уральский государственный юридический университет имени Яковлева, Казанский государственный архитектурно-строительный университет, Кубанский государственный медицинский университет и Нижегородский госуниверситет имени Лобачевского.

Всего в эту приемную кампанию, по данным Минобрнауки, в регионах было заполнено 99,7% бюджетных мест на программах первой ступени высшего образования.

Полина Ячменникова