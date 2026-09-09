У ведущего кандидата СДПГ в Берлине прошел обыск

Прокуратура Ганновера начала расследование по подозрению во взяточничестве в отношении Штеффена Краха — главы региона Ганновер и ведущего кандидата от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на земельных выборах в Берлине, которые пройдут там 20 сентября. В связи с расследованием 9 сентября полиция провела обыск в берлинской квартире господина Краха, в местном отделении СДПГ и в его офисе в Ганновере. Об этом написали немецкие СМИ, включая Hannoversche Allgemeine Zeitung и Tagesspiegel, которым это подтвердили в полиции.

Как пишет Tagesspiegel, расследование связано с периодом, когда Штеффен Крах возглавлял регион Ганновер в земле Нижняя Саксония. Он занял этот пост в 2021 году и официально занимает его до сих пор, однако с марта текущего года находится в отпуске в связи с предвыборной кампанией в Берлине. По данным Tagesspiegel, господина Краха обвиняют в том, что он получил от поставщика медицинских услуг пожертвование на избирательную кампанию в размере €10 тыс. в обмен на лоббирование его интересов при проведении тендера.

В СДПГ уже заявили, что отрицают все обвинения в отношении господина Краха и что будут сотрудничать со следствием. Он сам пока не дал комментариев.

Яна Рождественская