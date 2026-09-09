Путин сообщил о работе над безвизовым режимом с Вьетнамом

Россия работает над введением безвизового режима для граждан Вьетнама и рассчитывает реализовать его в ближайшее время. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Вьетнама То Ламом. Переговоры прошли в Кремле 9 сентября. Вьетнамский президент прибыл в Россию с государственным визитом.

«Росту туризма, несомненно, способствует то, что российским гражданам не требуется виза для посещения Вьетнама. Со своей стороны, работаем над тем, чтобы уже в ближайшее время ввести безвизовый режим и для вьетнамских друзей»,— сказал президент РФ.

По словам Владимира Путина, стороны продолжают работу над созданием условий для взаимных безвизовых поездок. Конкретные сроки вступления нового режима в силу пока не называются.