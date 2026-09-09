«Революции происходят не на презентациях»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор «М.Видео» Владислав Бакальчук

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Гендиректор «М.Видео» Владислав Бакальчук

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Я много лет пользуюсь техникой Apple и всегда с особым интересом слежу за презентациями компании. Но последние несколько лет сентябрьские мероприятия оставляли у меня примерно одинаковое ощущение: устройства становились быстрее, камеры — лучше, экраны — ярче, появлялись новые функции, однако сам iPhone концептуально почти не менялся.

В этом году все иначе. Новая линейка стала одной из главных технологических премьер осени.

И главным событием для меня оказался не очередной прирост производительности или новая камера, а первый складной iPhone.

Apple впервые за много лет предложила принципиально новый для себя форм-фактор и вышла в одну из наиболее интересных категорий современного рынка смартфонов.

При этом сам складной смартфон давно не новинка. И именно поэтому происходящее сейчас особенно интересно. Apple предстоит не изобрести категорию с нуля, а предложить ее для собственной большой аудитории.

Apple пришла не первой

У меня при словах «складной телефон» до сих пор возникает ассоциация не с современными смартфонами, а с Motorola RAZR V3. В середине нулевых это был, пожалуй, один из самых желанных телефонов своего времени. Тонкий металлический корпус, необычная клавиатура, характерный щелчок при закрытии — RAZR был не просто средством связи, а настоящим технологическим и модным аксессуаром. В итоге Motorola продала около 130 млн устройств, а сама модель стала одним из символов мобильной индустрии нулевых.

Спустя два десятилетия идея «раскладушки» вернулась уже на новом технологическом уровне — вместо клавиатуры и небольшого экрана появились гибкие дисплеи, позволяющие совместить компактный смартфон и большой экран в одном устройстве.

Samsung и Huawei развивают складные смартфоны с 2019 года, затем к ним присоединились Honor, Motorola, Xiaomi и другие производители. За это время категория прошла большой путь. Первые устройства воспринимались скорее как технологический эксперимент: они были дорогими, тяжелыми, а потребителю еще предстояло объяснить, зачем смартфону вообще нужно складываться.

Сегодня ситуация совершенно другая. Это хорошо видно и в России. По данным «М.Видео», только в первом полугодии 2026 года на рынке России было продано 53 тыс. складных смартфонов на общую сумму 4,84 млрд руб. Четыре года назад за тот же период рынок составлял 25 тыс. устройств и 3 млрд руб. Продажи выросли более чем вдвое в штуках, а средняя стоимость складного смартфона за это время снизилась почти на четверть — со 121,6 тыс. до 90,7 тыс. руб.

Складные смартфоны постепенно перестают быть модным гаджетом для технологических энтузиастов и становятся полноценной частью премиального рынка.

И Apple входит в эту категорию именно в тот момент, когда она уже прошла первый этап взросления.

На мой взгляд, поздний выход Apple нельзя считать недостатком. Более того, это достаточно характерная стратегия компании. Apple далеко не всегда первой выводит технологию на рынок. Ее сильной стороной исторически было другое — способность взять существующую технологию, переосмыслить пользовательский опыт вокруг нее и сделать его понятным миллионам людей.

Сам iPhone когда-то стал лучшим примером такого подхода. Смартфоны, сенсорные дисплеи и мобильный интернет существовали и до него. Но именно Apple смогла объединить эти технологии в продукт, после которого изменилось само представление о мобильном телефоне.

Поэтому складной iPhone интересен не самим фактом наличия гибкого экрана. Интереснее другое: сможет ли Apple сделать со складным форм-фактором то, что компания уже неоднократно делала с другими технологиями,— взять существующую идею, убрать наиболее очевидные компромиссы и превратить ее в привычный пользовательский сценарий.

Я бы не называл новый iPhone революцией только потому, что он складывается. Революции происходят не на презентациях. Они происходят тогда, когда вслед за новой технологией меняются привычки миллионов людей.

Именно поэтому я считаю, что складной iPhone имеет все шансы задать новый стандарт для всей категории. Не потому, что Apple первой предложила использованные в нем технологии, а благодаря огромной аудитории пользователей, для многих из которых именно это устройство станет первым знакомством со складным смартфоном.

Силу этой аудитории мы видим и в России. По итогам первого полугодия 2026 года iPhone 17 стал самым популярным смартфоном на российском рынке в количественном выражении. Это хороший показатель того, насколько высоким остается интерес покупателей к актуальным поколениям Apple.

Теперь компании предстоит убедить эту аудиторию не просто обновить iPhone, а попробовать другой способ взаимодействия со смартфоном.

Если ей это удастся, последствия почувствует весь рынок. В категорию придет новая аудитория, производители будут активнее экспериментировать с конструкциями, разработчики получат дополнительный стимул адаптировать приложения под большие гибкие экраны, а конкуренция продолжит делать технологию доступнее.

Для меня это и будет главным критерием успеха нового устройства. Не количество проданных смартфонов в первые выходные, а то, изменится ли после его появления отношение массового покупателя к самой категории.

Ренессанс Apple?

Как давнему пользователю техники Apple, мне особенно интересно наблюдать за этим моментом. Когда-то именно iPhone заставил многих из нас совершенно иначе посмотреть на мобильный телефон. Затем последовали годы эволюции — иногда очень заметной, иногда почти незаметной. Сейчас у Apple впервые за долгое время появился шанс снова вызвать у пользователя ощущение, что перед ним не просто более совершенный iPhone, а действительно новое устройство.

Это не означает, что привычные смартфоны завтра исчезнут. Скорее всего, классические и складные модели еще долго будут существовать параллельно.

Но практически каждая крупная технологическая трансформация начинается именно так: сначала появляется дорогой продукт для небольшой аудитории, затем технология совершенствуется, становится доступнее и постепенно превращается в стандарт.

Поэтому настоящий результат нынешней презентации мы увидим не через неделю и даже не через несколько месяцев. Если через несколько лет складной экран станет таким же естественным атрибутом флагманского смартфона, каким сегодня является большой сенсорный дисплей, главным достижением Apple окажется не сам факт выпуска первого складного iPhone. Главным будет то, что компания смогла взять уже существующую категорию и предложить миллионам людей посмотреть на нее заново.

И тогда мы действительно сможем сказать, что Apple удалось переизобрести складной смартфон.