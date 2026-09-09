Суд заочно арестовал медиаменеджера-иноагента Наталью Синдееву

Пресненский суд Москвы заочно арестовал основательницу телеканала «Дождь» (объявлен иностранным агентом) Наталью Синдееву (объявлена иноагентом) и действующего гендиректора телеканала Марка Тена. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Синдеева (объявлена иноагентом) в 2018 году

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Наталья Синдеева (объявлена иноагентом) в 2018 году

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В отношении арестованных возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности иностранной или международной организации, которую признали нежелательной в РФ (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). Суд постановил заключить их под стражу на два месяца с момента фактического задержания на территории России либо с момента, когда их передадут силовым структурам.

Телеканал «Дождь» (объявлен иноагентом) был основан в 2008 году. В августе 2021 года Минюст признал его иностранным агентом, указав источником финансирования Европарламент. 3 марта 2022 года телеканал приостановил работу на территории России. Осенью того же года в реестр иноагентов были включены Наталья Синдеева, главный редактор телеканала Тихон Дзядко, журналисты Екатерина Котрикадзе и Владимир Роменский. В апреле 2024 года гендиректором телеканала стал Марк Тен.