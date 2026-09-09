CNN: преступники в Латинской Америке стали активнее использовать БПЛА

Преступные организации в Латинской Америке все активнее применяют беспилотники, сообщил CNN. Телеканал ссылается на данные проекта ACLED, занимающегося мониторингом вооруженных конфликтов, и другие источники. По данным ACLED, с 2018 года было зафиксировано около 670 случаев применения вооруженных БПЛА преступниками в регионе. 72% этих инцидентов приходится на период с начала 2025-го по август 2026 года.

Власти Мексики в конце августа сообщали о росте числа взрывов, совершаемых наркокартелями. Часто в них использовались мини-беспилотники со взрывчаткой. Старший эксперт Глобальной инициативы против международной организованной преступности Пэдди Гинн сообщил, что БПЛА активнее всего применяются в Мексике, Колумбии и Бразилии. При этом растет их использование в таких странах, как Гватемала и Венесуэла.

«Мы видим очевидный переход от экспериментального использования беспилотников преступными группировками к систематическому и регулярному применению»,— отметил господин Гинн. По его словам, преступники, используя БПЛА, решают пять основных задач: разведка, логистика, атаки, подача сигналов и координация действий. Старший аналитик по Мексике неправительственной организации Crisis Group Давид Мора отмечает, что преступники чаще всего используют обычные коммерческие беспилотники, которые легко купить.

Яна Рождественская