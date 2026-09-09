Азарт вывозят за границу

Россияне стали реже посещать отечественные казино. Приток игроков этим летом упал впервые за пять лет. Об этом “Ъ FM” рассказали в Ассоциации операторов индустрии развлечений. По их данным, за три месяца игорные зоны приняли 715 тыс. человек — на 4% меньше, чем в 2025-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Сильнее всего просело казино в Калининградской области — зона «Янтарная» потеряла почти одну пятую гостей. Посещаемость выросла лишь у объекта «Приморье» под Владивостоком — примерно на 12%. Эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин объясняет такую динамику банальной экономией. По его словам, клиенты все чаще отказываются от поездок из-за высоких расходов на дорогу:

«Идея перенести игорные заведения в определенные зоны была проигрышной с самого начала. В Алтайский край не особо доедешь. Летать стало дороже, ездить дороже, с бензином труднее. При такой ситуации какие игры? Если бы это было в Москве или Петербурге — дым коромыслом. Надо не только поиграть, но и добраться, жить, питаться.

Все факторы складываются — народ меньше ходит. В лотереи играть не перестали. Я всегда говорил, что в Приморье будет приток — китайцы азартные ребята, хорошо играют. У них запрещено, хотя есть подпольные автоматы. Здесь все падает. А то, что в Сочи падает — вообще непонятно».

При этом в предыдущие годы посещаемость российских казино стремительно росла. За пять прошлых сезонов показатель увеличился почти втрое. В 2026 году на фоне проблем с логистикой россияне стали чаще выбирать зарубежные казино — слетать за границу зачастую выходит не дороже, чем добраться до отечественных курортов, рассказали игроки, опрошенные “Ъ FM”.

Игрок казино Анна: «Чаще всего посещаю Красную Поляну. Когда удается, заходим. Но специально ездить рискованно — из-за задержек рейсов не всегда удается насладиться временем. В начале года была в Макао, часто ездим в Минск — быстрее и дешевле, чем до Сочи, и выбор игровых зон больше». Профессиональный игрок в покер Илья: «Люди ездят играть, если не сталкиваются с транспортными трудностями. Но общая тенденция падения меньше связана с игроками в покер — они как ездили, так и ездят. За границу возможностей мало, направлений осталось немного». Игрок казино Светлана: «Ощущаются логистические проблемы. Сочи было любимым направлением, но теперь на несколько дней чаще выбирают Минск — в соотношении рисков понятнее. Внутри казино картинка почти не изменилась. Заметила, что значительная часть посетителей — местные или жители ближайших регионов, которые могут приехать на машине за час».

За весь 2025 год игорные зоны посетили 1 млн 700 тыс. человек. По подсчетам Forbes, выручка составила 34 млрд руб.