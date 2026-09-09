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В Осло похоронили короля Норвегии Харальда V

В Осло прошли похороны короля Норвегии Харальда V, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK. Отпевание прошло в столичном Кафедральном соборе. После траурная процессия направилась к королевскому мавзолею у крепости Акерсхус.

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Фото: Scott HeppellВ  / Reuters

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Фото: NTB / Lise Aaserud / Reuters

Фото: Lise Aserud / Photo / AP

Фото: Markus Schreiber / AP

Фото: NTB / Cornelius Poppe / Reuters

Фото: Lise Aserud / Photo / AP

Фото: Lise Aserud / Photo / AP

Фото: Lise Aserud / Photo / AP

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Фото: Heiko Junge / NTB / AP

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Фото: NTB / Carina Johansen / Reuters

Фото: Ole Berg-Rusten Name / NTB / AP

Фото: Ole Berg-Rusten Name / NTB / AP

Фото: Markus Schreiber / AP

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Фото: Scott HeppellВ  / Reuters

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Фото: NTB / Lise Aaserud / Reuters

Фото: Lise Aserud / Photo / AP

Фото: Markus Schreiber / AP

Фото: NTB / Cornelius Poppe / Reuters

Фото: Lise Aserud / Photo / AP

Фото: Lise Aserud / Photo / AP

Фото: Lise Aserud / Photo / AP

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Фото: Heiko Junge / NTB / AP

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Фото: NTB / Carina Johansen / Reuters

Фото: Ole Berg-Rusten Name / NTB / AP

Фото: Ole Berg-Rusten Name / NTB / AP

Фото: Markus Schreiber / AP

Когда гроб выносили из собора в небе появились истребители F-35. Похоронную процессию сопровождали около 2 тыс. военнослужащих. В мавзолее прошла закрытая церемония для семьи, королевских гостей и представителей правительства.

На траурной церемонии присутствовала семья бывшего норвежского монарха: его сын Хокон VIII, ставший новым королем Норвегии, его жена, королева Метте-Марит, вдова — королева Соня, наследная принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус. Проститься с Харальдом V прибыли представители королевских семей Монако, Испании, Великобритании, а также члены императорской династии Японии.

Король Норвегии Харальд V умер 28 августа в возрасте 89 лет. Он занимал престол с 1991 года. Кроме того, Харальд V был главнокомандующим Вооруженными силами Норвегии, имел звания генерала армии и адмирала флота. 1 сентября Хокон VIII принес присягу в парламенте.

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