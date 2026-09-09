Беспилотник ВСУ сжег торговую точку в Энергодаре

Вооруженные силы Украины трижды атаковали беспилотниками торговую точку в Энергодаре и полностью ее уничтожили. Об этом сообщил мэр города Запорожской АЭС Максим Пухов. «В результате прямого попадания объект полностью уничтожен огнем. К счастью, пострадавших нет»,— уточнил градоначальник.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что за последние сутки в регионе во время атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на населенные пункты два мирных жителя погибли. Еще два человека пострадали.

Александр Дремлюгин, Симферополь