Из свежей почты

Жора Геурков, 12 лет, детский церебральный паралич, задержка развития, требуется лечение. 232 397 руб.

Внимание! Цена лечения 260 397 руб. Телезрители ГТРК «Кубань» соберут 28 тыс. руб.

Жора родился раньше срока, перенес кислородное голодание. Ему диагностировали детский церебральный паралич. Благодаря реабилитации сын научился сидеть, ходить с поддержкой, начал говорить. Но мышцы у него зажаты спастикой, ноги деформированы, подвижность суставов ограничена, речь нечеткая. После курса лечения в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва), в оплате которого помог Русфонд, спастика снизилась, Жоре стало легче двигаться. Сына ждут в ИМТ еще на один курс, но денег нет: одна воспитываю двоих детей. Пожалуйста, помогите! Елена Шматова, Краснодарский край

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Жоре необходимо продолжать восстановительное лечение для коррекции тонуса мышц, развития двигательных навыков, координации, равновесия, мелкой моторики и речи».

Матвей Чепля, 11 месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 203 940 руб.

К трем месяцам затылок у сына стал скошенным справа. А в шесть месяцев случилась беда: Матвей скатился с кровати и ударился головой. В больнице выявили перелом черепных костей, объяснили, что они будут срастаться полгода. Мы обратились к нейрохирургу. Он сказал, что деформированные кости черепа не дадут мозгу правильно развиваться, это может вызвать тяжелые последствия. Нужно не откладывая начать лечение ортопедическими шлемами. Но изготовить их за госсчет нельзя, а оплата нам не по силам. Надежда Чепля, Московская область

Нейрохирург детского отделения НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «У Матвея позиционная плагиоцефалия — врожденная деформация головы. Ему необходимо носить краниальные ортезы (шлемы). В результате лечения голова мальчика примет анатомически правильную форму, он будет нормально расти и развиваться».

Василиса Борисовская, 3 года, врожденная деформация правой стопы, требуется хирургическое лечение. 134 866 руб.

Внимание! Цена лечения 228 866 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 60 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Югория» соберут 34 тыс. руб.

При рождении правая стопа Василисы была подвернута внутрь, пятка поднята. Дочке провели лечение, но полностью устранить дефект не удалось: стопа выгнулась дугой. Врач велел носить специальную ортопедическую обувь — лучше не становилось. Василиса ходит, но часто спотыкается, хромает, быстро устает. Нужна операция, ее готовы провести ортопеды из Ярославля. Но это дорого, таких средств у нас нет. Мария Борисовская, Ханты-Мансийский АО

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Василисе требуется хирургическое лечение — ахиллотомия и перенос передней большеберцовой мышцы на третью клиновидную кость. Перед операцией надо провести курс этапных гипсований по методу Понсети».

Альбина Расулова, 11 лет, состояние после трансплантации почки, требуется обследование. 145 353 руб.

Внимание! Цена обследования 432 353 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 250 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Владивосток» соберут 37 тыс. руб.

У дочки редкое генетическое заболевание, вызывающее почечную недостаточность. В пять лет ей провели пересадку почки, донором стала я. После операции Альбина быстро восстановилась, догнала по развитию сверстников. Состояние почки нужно регулярно контролировать, чтобы при угрозе отторжения трансплантата оперативно скорректировать терапию. Обследоваться надо у трансплантологов, оперировавших Альбину. Обследование дорогое, оплатить его я не в состоянии. Прошу, помогите! Вера Козьмина, Приморский край

Детский хирург Европейского медицинского центра Надежда Раппопорт (Москва): «После трансплантации почки нужно постоянное и очень тщательное наблюдение. Обследования и контроль в условиях специализированной клиники позволяют за несколько часов получить полную картину состояния Альбины, при необходимости скорректировать терапию и предотвратить тяжелые осложнения».

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