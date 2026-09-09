В Новом Уренгое после атаки БПЛА загорелся промышленный объект

Промышленный объект в Новом Уренгое подвергся атаке БПЛА. Беспилотник сбили, его обломки упали на территорию объекта. Начался пожар. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов в Telegram-канале.

Возгорание произошло на территории объекта топливно-энергетического комплекса, сообщил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога. В каком именно городе загорелся объект, господин Жога не уточнил. Погибших и пострадавших нет. Персонал заранее эвакуировали. Власти устанавливают размер и характер ущерба.

ВСУ впервые атаковали Ямало-Ненецкий автономный округ. Власти региона объявляли режим беспилотной опасности. Росавиация ввела ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропорту Надыма.