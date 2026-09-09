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Число погибших альпинистов в горах Кабардино-Балкарии достигло 14

Спасатели нашли тела еще двух альпинистов, которые 6 сентября попали под лавину в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии. Общее число погибших альпинистов выросло до 14. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

К 15:50 мск поисково-спасательные работы приостановили из-за схождения лавины. Судьба еще трех альпинистов неизвестна. Найденные тела эвакуировали на вертолете в Нальчик, где передали следственно-оперативной группе силовиков. На месте схода лавины работают 63 человека.

Лавина сошла 6 сентября со склона горы Мижирги, когда там находилась группа альпинистов. По данным МЧС, всего в зарегистрированной группе было 33 человека. Десять альпинистов смогли самостоятельно спуститься, шесть получили травмы и были госпитализированы. Гибель альпинистов стала крупнейшим по числу жертв происшествием в горах России после катастрофы в Кармадонском ущелье Северной Осетии в 2002 году.

Фотогалерея

На которых еще не бывали

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Возникновение альпинизма обычно относят к концу XVIII века. 8 августа 1786 года швейцарский врач Мишель-Габриэль Паккард и савойский горный проводник Жак Бальма взошли на вершину Монблан (4805 м) в Альпах. Они считаются первыми альпинистами. В честь их достижения в Альпах и появился этот термин &lt;BR>На фото: памятник Мишелю-Габриэлю Паккарду во французском Шамони

Возникновение альпинизма обычно относят к концу XVIII века. 8 августа 1786 года швейцарский врач Мишель-Габриэль Паккард и савойский горный проводник Жак Бальма взошли на вершину Монблан (4805 м) в Альпах. Они считаются первыми альпинистами. В честь их достижения в Альпах и появился этот термин
На фото: памятник Мишелю-Габриэлю Паккарду во французском Шамони

Фото: Roger - Narbonne / Flickr

Швейцарский геолог Орас Бенедикт де Соссюр учредил премию тому, кто разведает дорогу на Монблан. В 1787 году, спустя год после успеха Мишеля-Габриэля Паккарда и Жака Бальма, Орас Соссюр сам совершил восхождение на эту вершину. Он отправился в экспедицию вместе с Жаком Бальма. Кроме того, Орас Соссюр взял с собой исследовательское оборудование и первым зафиксировал, что Монблан является самой высокой горой Европы. &lt;BR>На фото: памятник Орасу Соссюру и Жаку Бальма во французском Шамони

Швейцарский геолог Орас Бенедикт де Соссюр учредил премию тому, кто разведает дорогу на Монблан. В 1787 году, спустя год после успеха Мишеля-Габриэля Паккарда и Жака Бальма, Орас Соссюр сам совершил восхождение на эту вершину. Он отправился в экспедицию вместе с Жаком Бальма. Кроме того, Орас Соссюр взял с собой исследовательское оборудование и первым зафиксировал, что Монблан является самой высокой горой Европы.
На фото: памятник Орасу Соссюру и Жаку Бальма во французском Шамони

Фото: Romainbehar / Wikimedia

В 1921 году состоялась британская разведывательная экспедиция на Эверест (8848 м). Ее целью было установить возможный маршрут на вершину горы. На пути к горе погиб шотландский исследователь Александр Келлас. Выше всех из группы поднялся альпинист Джордж Мэллори — на 7005 м &lt;BR>На фото участники экспедиции в лагере на высоте около 5273 м, 1921 год. Слева направо стоят: Сэнди Уолластон, Чарльз Говард-Бьюри, Александр Херон, Гарольд Реборн, сидят: Джордж Мэллори, Эдвард Уиллер, Гай Буллок, Генри Морсхед

В 1921 году состоялась британская разведывательная экспедиция на Эверест (8848 м). Ее целью было установить возможный маршрут на вершину горы. На пути к горе погиб шотландский исследователь Александр Келлас. Выше всех из группы поднялся альпинист Джордж Мэллори — на 7005 м
На фото участники экспедиции в лагере на высоте около 5273 м, 1921 год. Слева направо стоят: Сэнди Уолластон, Чарльз Говард-Бьюри, Александр Херон, Гарольд Реборн, сидят: Джордж Мэллори, Эдвард Уиллер, Гай Буллок, Генри Морсхед

Фото: Wikimedia

Советский альпинист Евгений Абалаков (в центре) стал первым, кто покорил пик Сталина — вершину в горной системе Памир в Таджикистане в 1933 году. Ее высота составляет 7495 м. Евгений Абалаков отправился на пик Сталина в составе экспедиции под руководством ученого-химика Николая Горбунова (слева). Однако на вершину поднялся только Евгений Абалаков. Всего за свою жизнь он совершил восхождение не менее чем на 50 вершин, заслуженный мастер спорта СССР по альпинизму с 1934 года

Советский альпинист Евгений Абалаков (в центре) стал первым, кто покорил пик Сталина — вершину в горной системе Памир в Таджикистане в 1933 году. Ее высота составляет 7495 м. Евгений Абалаков отправился на пик Сталина в составе экспедиции под руководством ученого-химика Николая Горбунова (слева). Однако на вершину поднялся только Евгений Абалаков. Всего за свою жизнь он совершил восхождение не менее чем на 50 вершин, заслуженный мастер спорта СССР по альпинизму с 1934 года

Фото: ТАСС / Фотохроника ТАСС

Брат Евгения Абалакова — Виталий (на фото) также был известным альпинистом. Он первым покорил пик Ленина (7134 м) в 1934 году и пик Победы (7439 м) в 1956 году. Кроме того, Виталий Абалаков был заслуженным тренером СССР с 1961 года. Под его руководством команда московского «Спартака» 12 раз становилась чемпионом страны по альпинизму

Брат Евгения Абалакова — Виталий (на фото) также был известным альпинистом. Он первым покорил пик Ленина (7134 м) в 1934 году и пик Победы (7439 м) в 1956 году. Кроме того, Виталий Абалаков был заслуженным тренером СССР с 1961 года. Под его руководством команда московского «Спартака» 12 раз становилась чемпионом страны по альпинизму

Фото: Николай Добровольский / РИА Новости

В 1924 году покорить Эверест попытались британские альпинисты Эндрю Ирвин и Джордж Мэллори. Однако они пропали без вести. На сегодняшний день найти удалось только останки Джорджа Мэллори в 1999 году на высоте 8159 метров. Вопрос побывал ли кто-либо из них на вершине остается открытым. Он считается одной из главных загадок Эвереста &lt;BR>На фото: Эндрю Ирвин (второй слева) и Джордж Мэллори (третий справа) в Тибете, 1924 год

В 1924 году покорить Эверест попытались британские альпинисты Эндрю Ирвин и Джордж Мэллори. Однако они пропали без вести. На сегодняшний день найти удалось только останки Джорджа Мэллори в 1999 году на высоте 8159 метров. Вопрос побывал ли кто-либо из них на вершине остается открытым. Он считается одной из главных загадок Эвереста
На фото: Эндрю Ирвин (второй слева) и Джордж Мэллори (третий справа) в Тибете, 1924 год

Фото: API / Gamma-Rapho / Getty Images

Первыми на вершину Эвереста, в мае 1953 года, взошли новозеландец Эдмунд Хиллари (слева) и непальский шерпа Тенцинг Норгей (справа). Они прибыли на Эверест в составе британской экспедиции под руководством Джона Ханта. Всего в нее входило около 400 человек. Однако больше никто на вершину не поднялся. Джон Хант и Эдмунд Хиллари были пожалованы королевой Великобритании Елизаветой II в рыцари, а Тенцинг Норгей получил медаль Святого Георгия

Первыми на вершину Эвереста, в мае 1953 года, взошли новозеландец Эдмунд Хиллари (слева) и непальский шерпа Тенцинг Норгей (справа). Они прибыли на Эверест в составе британской экспедиции под руководством Джона Ханта. Всего в нее входило около 400 человек. Однако больше никто на вершину не поднялся. Джон Хант и Эдмунд Хиллари были пожалованы королевой Великобритании Елизаветой II в рыцари, а Тенцинг Норгей получил медаль Святого Георгия

Фото: Hulton-Deutsch Collection / Corbis / Getty Images

Первыми советскими альпинистами, покорившими Эверест, стали Владимир Балыбердин (слева) и Эдуард Мысловский (справа). Они отправились на гору в составе экспедиции Валентина Иванова. Она стала первой, поднявшейся по юго-западной стене Эвереста. Подниматься на саму вершину Владимиру Балыбердину и Эдуарду Мысловскому пришлось без запаса кислорода, рюкзак с ним упал в пропасть за несколько дней до финального восхождения. Альпинисты покорили вершину 4 мая 1982 года

Первыми советскими альпинистами, покорившими Эверест, стали Владимир Балыбердин (слева) и Эдуард Мысловский (справа). Они отправились на гору в составе экспедиции Валентина Иванова. Она стала первой, поднявшейся по юго-западной стене Эвереста. Подниматься на саму вершину Владимиру Балыбердину и Эдуарду Мысловскому пришлось без запаса кислорода, рюкзак с ним упал в пропасть за несколько дней до финального восхождения. Альпинисты покорили вершину 4 мая 1982 года

Фото: Чистяков / РИА Новости

Итальянский альпинист Райнхольд Месснер первым совершил восхождения на все 14 вершин мира, высота которых больше 8 тыс. м над уровнем моря, в 1986 году. Летом 1980 года покорил Эверест. Райнхольд Месснер поднялся на вершину в одиночку и без кислородных баллонов. В 1980 году выпустил книгу «Хрустальный горизонт» об этом восхождении

Итальянский альпинист Райнхольд Месснер первым совершил восхождения на все 14 вершин мира, высота которых больше 8 тыс. м над уровнем моря, в 1986 году. Летом 1980 года покорил Эверест. Райнхольд Месснер поднялся на вершину в одиночку и без кислородных баллонов. В 1980 году выпустил книгу «Хрустальный горизонт» об этом восхождении

Фото: Christof Stache / AP

Польские альпинисты Ежи Кукучка (слева) и Анджей Чок в 1980 году стали первыми, кто поднялся на Эверест по южному контрфорсу. В 1985 году они первыми совершили зимнее восхождение на Дхаулагири (8167 м). В сентябре 1987 года Ежи Кукучка также стал вторым человеком, покорившим все восьмитысячники

Польские альпинисты Ежи Кукучка (слева) и Анджей Чок в 1980 году стали первыми, кто поднялся на Эверест по южному контрфорсу. В 1985 году они первыми совершили зимнее восхождение на Дхаулагири (8167 м). В сентябре 1987 года Ежи Кукучка также стал вторым человеком, покорившим все восьмитысячники

Фото: HUM Images / Universal Images Group / Getty Images

Первой женщиной, покорившей 14 самых высоких вершин мира, стала испанка Эдурне Пасабан. На свою первую гору из этого списка — Эверест — она взошла в мае 2001 года. В мае 2010 года она покорила последнюю — Шишабангма (8027 м)

Первой женщиной, покорившей 14 самых высоких вершин мира, стала испанка Эдурне Пасабан. На свою первую гору из этого списка — Эверест — она взошла в мае 2001 года. В мае 2010 года она покорила последнюю — Шишабангма (8027 м)

Фото: Gopal Chitrakar / Reuters

Непальский альпинист Нирмал Пурджа в 2019 году установил мировой рекорд, поднявшись на все 14 восьмитысячников мира за наименьшее время. Ему потребовалось всего шесть месяцев и шесть дней. Кроме того, он является единственным человеком в мире, который покорил все эти вершины с первой попытки

Непальский альпинист Нирмал Пурджа в 2019 году установил мировой рекорд, поднявшись на все 14 восьмитысячников мира за наименьшее время. Ему потребовалось всего шесть месяцев и шесть дней. Кроме того, он является единственным человеком в мире, который покорил все эти вершины с первой попытки

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Первой россиянкой, покорившей все 14 восьмитысячников, стала Алина Пекова. В октябре 2024 года альпинистка взошла на последнюю из них — гору Шишабангма. Алина Пекова стала четвертой женщиной в мире, покорившей 14 самых высоких вершин. На это ей потребовалось полтора года

Первой россиянкой, покорившей все 14 восьмитысячников, стала Алина Пекова. В октябре 2024 года альпинистка взошла на последнюю из них — гору Шишабангма. Алина Пекова стала четвертой женщиной в мире, покорившей 14 самых высоких вершин. На это ей потребовалось полтора года

Фото: @kavkaz_rf

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Возникновение альпинизма обычно относят к концу XVIII века. 8 августа 1786 года швейцарский врач Мишель-Габриэль Паккард и савойский горный проводник Жак Бальма взошли на вершину Монблан (4805 м) в Альпах. Они считаются первыми альпинистами. В честь их достижения в Альпах и появился этот термин
На фото: памятник Мишелю-Габриэлю Паккарду во французском Шамони

Фото: Roger - Narbonne / Flickr

Швейцарский геолог Орас Бенедикт де Соссюр учредил премию тому, кто разведает дорогу на Монблан. В 1787 году, спустя год после успеха Мишеля-Габриэля Паккарда и Жака Бальма, Орас Соссюр сам совершил восхождение на эту вершину. Он отправился в экспедицию вместе с Жаком Бальма. Кроме того, Орас Соссюр взял с собой исследовательское оборудование и первым зафиксировал, что Монблан является самой высокой горой Европы.
На фото: памятник Орасу Соссюру и Жаку Бальма во французском Шамони

Фото: Romainbehar / Wikimedia

В 1921 году состоялась британская разведывательная экспедиция на Эверест (8848 м). Ее целью было установить возможный маршрут на вершину горы. На пути к горе погиб шотландский исследователь Александр Келлас. Выше всех из группы поднялся альпинист Джордж Мэллори — на 7005 м
На фото участники экспедиции в лагере на высоте около 5273 м, 1921 год. Слева направо стоят: Сэнди Уолластон, Чарльз Говард-Бьюри, Александр Херон, Гарольд Реборн, сидят: Джордж Мэллори, Эдвард Уиллер, Гай Буллок, Генри Морсхед

Фото: Wikimedia

Советский альпинист Евгений Абалаков (в центре) стал первым, кто покорил пик Сталина — вершину в горной системе Памир в Таджикистане в 1933 году. Ее высота составляет 7495 м. Евгений Абалаков отправился на пик Сталина в составе экспедиции под руководством ученого-химика Николая Горбунова (слева). Однако на вершину поднялся только Евгений Абалаков. Всего за свою жизнь он совершил восхождение не менее чем на 50 вершин, заслуженный мастер спорта СССР по альпинизму с 1934 года

Фото: Фотохроника ТАСС / ТАСС

Брат Евгения Абалакова — Виталий (на фото) также был известным альпинистом. Он первым покорил пик Ленина (7134 м) в 1934 году и пик Победы (7439 м) в 1956 году. Кроме того, Виталий Абалаков был заслуженным тренером СССР с 1961 года. Под его руководством команда московского «Спартака» 12 раз становилась чемпионом страны по альпинизму

Фото: Николай Добровольский / РИА Новости

В 1924 году покорить Эверест попытались британские альпинисты Эндрю Ирвин и Джордж Мэллори. Однако они пропали без вести. На сегодняшний день найти удалось только останки Джорджа Мэллори в 1999 году на высоте 8159 метров. Вопрос побывал ли кто-либо из них на вершине остается открытым. Он считается одной из главных загадок Эвереста
На фото: Эндрю Ирвин (второй слева) и Джордж Мэллори (третий справа) в Тибете, 1924 год

Фото: API / Gamma-Rapho / Getty Images

Первыми на вершину Эвереста, в мае 1953 года, взошли новозеландец Эдмунд Хиллари (слева) и непальский шерпа Тенцинг Норгей (справа). Они прибыли на Эверест в составе британской экспедиции под руководством Джона Ханта. Всего в нее входило около 400 человек. Однако больше никто на вершину не поднялся. Джон Хант и Эдмунд Хиллари были пожалованы королевой Великобритании Елизаветой II в рыцари, а Тенцинг Норгей получил медаль Святого Георгия

Фото: Hulton-Deutsch Collection / Corbis / Getty Images

Первыми советскими альпинистами, покорившими Эверест, стали Владимир Балыбердин (слева) и Эдуард Мысловский (справа). Они отправились на гору в составе экспедиции Валентина Иванова. Она стала первой, поднявшейся по юго-западной стене Эвереста. Подниматься на саму вершину Владимиру Балыбердину и Эдуарду Мысловскому пришлось без запаса кислорода, рюкзак с ним упал в пропасть за несколько дней до финального восхождения. Альпинисты покорили вершину 4 мая 1982 года

Фото: Чистяков / РИА Новости

Итальянский альпинист Райнхольд Месснер первым совершил восхождения на все 14 вершин мира, высота которых больше 8 тыс. м над уровнем моря, в 1986 году. Летом 1980 года покорил Эверест. Райнхольд Месснер поднялся на вершину в одиночку и без кислородных баллонов. В 1980 году выпустил книгу «Хрустальный горизонт» об этом восхождении

Фото: Christof Stache / AP

Польские альпинисты Ежи Кукучка (слева) и Анджей Чок в 1980 году стали первыми, кто поднялся на Эверест по южному контрфорсу. В 1985 году они первыми совершили зимнее восхождение на Дхаулагири (8167 м). В сентябре 1987 года Ежи Кукучка также стал вторым человеком, покорившим все восьмитысячники

Фото: HUM Images / Universal Images Group / Getty Images

Первой женщиной, покорившей 14 самых высоких вершин мира, стала испанка Эдурне Пасабан. На свою первую гору из этого списка — Эверест — она взошла в мае 2001 года. В мае 2010 года она покорила последнюю — Шишабангма (8027 м)

Фото: Gopal Chitrakar / Reuters

Непальский альпинист Нирмал Пурджа в 2019 году установил мировой рекорд, поднявшись на все 14 восьмитысячников мира за наименьшее время. Ему потребовалось всего шесть месяцев и шесть дней. Кроме того, он является единственным человеком в мире, который покорил все эти вершины с первой попытки

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Первой россиянкой, покорившей все 14 восьмитысячников, стала Алина Пекова. В октябре 2024 года альпинистка взошла на последнюю из них — гору Шишабангма. Алина Пекова стала четвертой женщиной в мире, покорившей 14 самых высоких вершин. На это ей потребовалось полтора года

Фото: @kavkaz_rf

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