Число погибших альпинистов в горах Кабардино-Балкарии достигло 14

Спасатели нашли тела еще двух альпинистов, которые 6 сентября попали под лавину в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии. Общее число погибших альпинистов выросло до 14. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

К 15:50 мск поисково-спасательные работы приостановили из-за схождения лавины. Судьба еще трех альпинистов неизвестна. Найденные тела эвакуировали на вертолете в Нальчик, где передали следственно-оперативной группе силовиков. На месте схода лавины работают 63 человека.

Лавина сошла 6 сентября со склона горы Мижирги, когда там находилась группа альпинистов. По данным МЧС, всего в зарегистрированной группе было 33 человека. Десять альпинистов смогли самостоятельно спуститься, шесть получили травмы и были госпитализированы. Гибель альпинистов стала крупнейшим по числу жертв происшествием в горах России после катастрофы в Кармадонском ущелье Северной Осетии в 2002 году.