В Новороссийске объявлен траур по погибшим после ночной атаки БПЛА

В Новороссийске объявили траур после атаки беспилотников, которая началась вечером и продолжалась до утра 9 сентября. Жители возлагают цветы к стихийному мемориалу в сквере имени А.Н. Рыбнева, приносят детские игрушки и зажигают свечи в память о четырех погибших, в том числе об одном ребенке.

В городе отменили все развлекательные мероприятия. На зданиях приспущены флаги России, Краснодарского края и Новороссийска. «Город скорбит. Эта трагедия делает нас еще сплоченнее», — сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале.

Несмотря на то что атаке подверглись также Анапа и Геленджик, основной удар пришелся именно по Новороссийску, заявил мэр. Упавшие обломки повредили несколько частных и многоквартирных домов, три промышленных предприятия, храм, два детских сада, школу и поликлинику. Среди пострадавших — 29 человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии. В городе введен режим ЧС.