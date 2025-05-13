Липецкий завод китайской Angel Yeast требует у воронежской таможни 77 млн рублей

Арбитражный суд Воронежской области принял к производству иск липецкого юрлица китайской Angel Yeast — ООО «Ангел ист рус» — к Воронежской таможне. Компания требует вернуть 76,6 млн руб. таможенных пошлин по декларациям на товары, якобы излишне уплаченных в сентябре прошлого года. Предварительное заседание назначено на 26 мая. Об этом стало известно из документов суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно базе данных Rusprofile, завод закончил 2024 год с чистой прибылью в 959 млн руб., а 2023-й — с чистым убытком в 485 млрд руб. Выручка предприятия увеличилась на 19%: с 6,8 млрд до 8,1 млрд руб.

ООО «Ангел ист рус» было зарегистрировано в Данкове Липецкой области в августе 2015 года. Основной вид деятельности — производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки. Уставный капитал — 2,8 млрд руб. 99% долей общества — у китайского ПАО «Ангел ист ко., лтд», еще 1% — у китайского ООО «Ангел ист (Биньчжоу) ко., лтд». Гендиректор — Цинь Цзяньхуа.

В правительстве региона ООО «Ангел ист рус» называют крупнейшим производителем сухих дрожжей в России. Производство почти полностью автоматизировано. Первая очередь предприятия открылась в феврале 2019 года, объем инвестиций составил около 7 млрд руб. К январю 2023 года на заводе работало семь производственных линий мощностью свыше 50 т сухих дрожжей и более 20 т прессованных в сутки. До конца 2023 года на заводе планировалось установить еще две линии — это часть проекта по расширению мощности предприятия с 20 до 30 тыс. т дрожжей в год. Объем инвестиций в это расширение в начале 2023 года оценивался в 4 млрд руб.

Также в начале 2023-го стало известно о планах Angel Yeast построить в Данковском районе завод по глубокой переработке зерна за 10 млрд руб.

Юрий Голубь