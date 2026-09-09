В Геленджике из-за атаки БПЛА несколько микрорайонов остались без электричества

В Геленджике при атаке беспилотников повреждения получила электроподстанция. Несколько микрорайонов остались без электроэнергии. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов в Telegram.

Господин Богодистов отметил, что при атаке никто не пострадал. Аварийные службы ведут работы по восстановлению электроснабжения.

Глава города уточнил, что электричество отключилось в микрорайонах Тонкий Мыс и Северный, на отдельных улицах Геленджика, в селе Марьина Роща, а также в нескольких садовых товариществах.