В Москве запустили голосового ИИ-помощника для участковых врачей

Более 3 тыс. участковых врачей взрослых городских поликлиник Москвы получили доступ к сервису автоматического заполнения протоколов приема с помощью искусственного интеллекта. Об этом 9 сентября сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Вайнштейн / Коммерсантъ Фото: Александр Вайнштейн / Коммерсантъ

Сервис, по ее словам, в фоновом режиме расшифровывает разговор врача и пациента, автоматически внося в протокол сведения о жалобах, анамнезе, диагнозах и рекомендациях. В конце консультации доктор проверяет подготовленный ИИ документ, при необходимости корректирует его и подписывает. Система обучена на обезличенных данных реальных приемов и передает информацию по защищенным каналам ЕМИАС.

Внедрение сервиса стало частью новой модели работы участкового врача, предполагающей долгосрочное сопровождение пациента и ответственность медика за результат лечения, пояснили в московском департаменте здравоохранения. Там отметили, что ранее ИИ-сервис в пилотном режиме использовали только неврологи взрослых городских поликлиник. Эксперимент показал, что время «сосредоточенного внимания» врача к пациенту увеличилось более чем вдвое, рассказали в департаменте: «положительные изменения отметили и пациенты: они выше оценили внимание специалиста, понятность его объяснений и доверие к назначенному лечению».

Разработка технологии заняла несколько месяцев, врачи помогали дорабатывать сервис в реальных условиях, указывая на ошибки и делясь замечаниями. В столичном департаменте подчеркнули, что это было особенно важно, поскольку на прием к участковым приходят люди с самыми разными жалобами, нередко с несколькими заболеваниями и длительной историей лечения.

Наталья Костарнова