В Новороссийске восстановили поврежденный при атаке ВСУ водопровод

В Новороссийске восстановили подачу воды после повреждения водопровода во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 9 сентября. Об этом сообщила пресс-служба городского водоканала в «Максе».

В публикации отмечается, что аварийная бригада устранила повреждения на улице Магистральной. «Система водоснабжения полностью восстановлена — уже сегодня вечером вода будет подаваться в штатном режиме»,— сообщили в пресс-службе водоканала.

Ночь ВСУ ударили беспилотниками по Новороссийску. Четыре человека погибли, 29 человек пострадали, трое находятся в тяжелом состоянии. Повреждены три частных и пять многоквартирных домов, православный храм и детский сад. Сегодня в Новороссийске объявлен траур по погибшим при атаке БПЛА.