Глава «Европлана» продолжит выступать за отмену НДС в лизинге для физлиц

Услуга автолизинга для физлиц менее конкурентоспособна, чем автокредит, поскольку на нее начисляется НДС, заявил в интервью «Ъ» глава «Европлана» Илья Ноготков. По его словам, даже если компания будет «давать финансирование по той же ставке», то все равно останется немного дороже банка.

Чтобы рынок лизинга для граждан «массово стартанул», необходимо убрать НДС, подчеркнул господин Ноготков. Он рассказал, что «Европлан» уже не раз обращался в Минфин, чтобы обосновать: государство фактически не получает НДС за сделки автолизинга для физлиц, поскольку их очень мало.

«Если НДС убрать, то рынок вырастет и лизинговые компании заплатят гораздо больше налогов через налог на прибыль и через те налоги, которые платят на доход персонала. Но пока это объяснить не удается. Это сложное решение для нашей налоговой службы: отказаться от какого-то налога»,— пояснил Илья Ноготков.

Глава «Европлана» добавил, что сдаваться не собирается. Сейчас компания общается по этому поводу с Банком России (ЦБ), госорганами и Российским союзом промышленников и предпринимателей. Илья Ноготков счел исключение НДС из таких сделок правильным, поскольку «лизинговый продукт даже с точки зрения регулирования лучше, потому что стоимость риска при прочих равных ниже». Чем ниже риск, уточнил он, тем сильнее экономика. В этом «Европлан» и будет искать поддержки у ЦБ, заключил господин Ноготков.

Интервью гендиректора «Европлана» Ильи Ноготкова читайте в полночь на сайте «Ъ».