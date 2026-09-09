Минтранс России: Air Arabia планирует возобновить рейсы в Москву

Эмиратская авиакомпания Air Arabia, по предварительным данным, в октябре планирует возобновить полеты в Москву. Об этом ТАСС сообщили в Минтрансе России.

Полеты будут осуществляться по маршруту между городом Шарджа в ОАЭ и Москвой. В ведомстве напомнили, что Air Arabia полностью приостановила полеты в Россию в июле 2026 года из-за ближневосточного конфликта.

Сегодня вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявлял, что Air Arabia поэтапно продлевает отмену рейсов в Россию на октябрь и декабрь, сообщал «Интерфакс».

Господин Горин отметил, что авиакомпания не выполняла регулярную полетную программу в Россию фактически еще с 28 февраля. По его словам, проблемы связаны с необходимостью облетать территорию Ирана, что существенно влияет на операционные возможности перевозчика. При этом другие авиакомпании ОАЭ и перевозчики из Катара и Омана продолжают выполнять полетные программы в полном объеме, отметил вице-президент РСТ.