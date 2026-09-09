Директор «Крымэнерго» Шклярский ушел в отставку после жалоб на незаконные поборы

Директор ГУП РК «Крымэнерго» Максим Шклярский подал в отставку после многочисленных жалоб потребителей на незаконную оплату справок и услуг, а также необоснованные многомиллионные штрафы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, жалобы граждан на работу компании выявили, что «Крымэнерго» — единственная в регионе ресурсоснабжающая организация, которая взымала плату за выдачу справки, необходимой для прокладки инженерных сетей на участке строительства. Также предусматривалась оплата некоторых услуг, которые являются обычными административно-управленческими действиями должностных лиц. Среди них — прием заявления у потребителя, направление на согласование калькуляции, выписка счета.

«На предприятии была создана комиссия якобы для рассмотрения неучтенного потребления электроэнергии. В качестве негативного примера ее работы приведу ситуацию в Феодосии, когда предпринимателю уже после погашения задолженности за электроэнергию в размере 13 тыс. руб. был начислен штраф 1,6 млн руб. Хотя прибор учета был в исправном состоянии, фактического хищения электроэнергии не зафиксировано»,— написал господин Аксенов в своих соцсетях.

Господин Аксенов поручил министру топлива и энергетики РК Владимиру Воронкину «навести порядок в "Крымэнерго"» — распустить вышеуказанную комиссию и направить в республиканскую прокуратуру документы для проверки всей ее работы.

Господин Аксенов обратился к предпринимателям, которые столкнулись с необоснованными действиями или вымогательством со стороны «Крымэнерго» и других ресурсоснабжающих организаций. Глава Крыма призвал их сообщать обо всех фактах ему на официальные страницы в соцсетях. Эту информацию он пообещал передавать в правоохранительные органы для выяснения.

Александр Дремлюгин, Симферополь