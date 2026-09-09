Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Issey Miyake Фото: Issey Miyake

Как человек с именем Анна, я просто не могу не обратить внимания на одну из новинок только что наступившего сезона осень–зима — новую модель Camper и Issey Miyake под названием Anna. Причем я совершенно не фанат обуви Camper и небольшой фанат коммерческих вещей Issey Miyake — в отличие от подиумных коллекций.

Но здесь, правда, получилось интересно. И важно, что Anna — еще и отличная обувь для путешествий. Сама идея модели — «обувь как носок»: мягкий эластичный трикотажный верх облегает ногу, такие ботильоны легкие и практически не добавляют веса чемодану, при этом они на небольшом каблуке.

Впервые Anna показали еще в марте на дефиле Issey Miyake осень–зима 2026/27 в Париже, а в продажу модель поступила летом 2026-го. Anna отсылает к теме всей коллекции Issey Miyake осень-зима 2026/27 — Creating, Allowing, исследующей отношения между сознательным вмешательством дизайнера и оставленным им свободным пространством, а внутри сотрудничества с Camper продолжает тему телесности и чувственности.

За основу взяли острую вытянутую подошву существующей модели Camper Anita с небольшим скульптурным каблуком и соединили ее с практически бесшовным эластичным верхом из дышащего трикотажа с TENCEL, который должен обнимать стопу, щиколотку и голень как вторая кожа. Anna существует в двух вариантах: низкие туфли — черные и бежевые — и ботильоны — черные, синие и темно-синие. Стоимость демократичная — $225 и $265 соответственно.

И это уже не первое партнерство Camper и Issey Miyake: началось оно осенью 2025 года с модели Peu Form, весной 2026 года продолжилось кроссовками Karst Finch, а Anna стала уже третьей главой сотрудничества и первой совместной моделью на каблуке. И, судя по тому, что Camper и Issey Miyake продолжают эту историю уже третий сезон подряд, в разработке сейчас и ее новые главы.

Анна Минакова