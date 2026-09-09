Крымчанин получил 21 год колонии за госизмену и подготовку убийства министра

Верховный суд Крыма приговорил местного жителя в общей сложности к 21 году колонии строгого режима и крупному штрафу за подготовку убийства высокопоставленного чиновника и государственную измену. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

27-летнего жителя Советского района Мамута Белялова задержали в сентябре 2022 года в Феодосии по обвинению в подготовке убийства бывшего республиканского министра курортов и туризма Вадима Волченко. Во время обыска у подозреваемого в автомобиле обнаружили пистолет и гранату.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о пособничестве в приготовлении к убийству и незаконном обороте оружия и взрывчатки. По версии следствия, летом 2022 года молодой человек был завербован Службой безопасности Украины и по указанию куратора должен был передать исполнителю убийства денежные средства, оружие и боеприпасы, а также взрывные устройства.

Осенью 2024 года Киевский районный суд признал его виновным. Мужчину отправили в колонию строгого режима на 12 лет, а также оштрафовали на 350 тыс. руб.

После этого к делу Белялова добавили еще одну статью — государственная измена.

Александр Дремлюгин, Симферополь