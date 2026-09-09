Дефицит удерживают в рамках

Вопрос повышения налогов не рассматривается. Об этом “Ъ FM” заявили в Кремле, комментируя свежие данные по дефициту бюджета. В августе показатель сократился до 5,7 трлн руб., то есть до 2,5% ВВП. Однако это все равно выше плана Минфина почти в полтора раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Минфин прогнозировал, что к концу года дефицит составит в районе 3,7 трлн руб. Однако ситуация не выглядит беспокоящей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”:

«Упомянутый вами показатель — это цифра подвижная, эта цифра не является, скажем так, показателем, который должен вызывать какую-то сильную обеспокоенность. Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечивается. Правительство постоянно занимается вопросами экономического развития, в том числе и в ходе совещаний с главой государства».

Доходы бюджета с начала года выросли до 26 трлн руб., 20 трлн руб. из них приходится на нефтегазовый сектор. Это выше базового расчета, следует из данных Минфина. Кроме того, поступления НДС за этот период увеличились на четверть и превысили 11 трлн руб. Однако динамика по дефициту довольно тревожная, отметил главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев. По его словам, для восполнения нехватки бюджета инструментов осталось не так много:

«Федеральный бюджет принимался, исходя из того, что дефицит составит 1,6% от ВВП. А сейчас он около 2,5%. Это значительно больше того, что должно было бы быть по итогам всего года. А основные расходы-то еще впереди. Я напомню, по оценке Минфина, расходы должны превысить в текущем году 45 трлн руб. Это не критично, но, если и дальше так пойдет, деньги надо где-то находить.

В 2025 году произошло повышение ставки налоговой на прибыль с 20% до 25%, в 2026-м — повышение ставки НДС и увеличение налоговой нагрузки для малого бизнеса за счет того, что значительная часть предпринимателей стали плательщиками налогов. Такие традиционные инструменты, как повышение акцизов, по всей видимости, будут использоваться и дальше.

Но по основным налогам картина такова, что нельзя каждый год их повышать. Это совсем противопоказано для экономики.

Что касается займов, то их же обслуживать надо. Расходы увеличиваются на обслуживание, значит, встает вопрос о том, что мы можем сократить. Прежде всего это может коснуться инвестиционных расходов. Ситуация не такая простая. Как известно, Минфин уходил на пару месяцев с рынка, потому что заимствовать было совсем невыгодно. Сейчас он вернулся, разместил свои бумаги, и средства удалось занять, то есть заимствования остаются, можно сказать, одним из основных источников покрытия дефицита бюджета».

В начале сентября свои оценки экономики изменил и Центробанк. В новом консенсус-прогнозе регулятор повысил уровень инфляции до 6,6%, а было 6,2%. Среднюю ключевую ставку к концу года регулятор ожидает на отметке 12,4%. Это говорит о слишком высоких расходах бюджета, пояснил экономист Сергей Хестанов:

«ЦБ посылает довольно четкий сигнал: кто-то слишком много ест. Госрасходы российского бюджета слишком велики, и средствами Минфина и ЦБ долго поддерживать такую динамику дефицита, которую мы наблюдаем, просто невозможно. Придется пойти, например, на сильный разгон инфляции, что может фатально дестабилизировать финансовую систему. Мы можем получить в пределе турецкий сценарий динамики инфляции. Этого, естественно, никто не хочет. Либо же возникнут трудности с обслуживанием госдолга.

Так что максимум, что может сделать ЦБ, — для начала несколько притормозить смягчение денежно-кредитной политики, может быть, даже пойти на какое-то ужесточение бюджетной политики, но это автоматически повысит стоимость госзаимствований и увеличит проблемы у Минфина.

Если пытаться смягчать денежно-кредитную политику дальше, это облегчит давление на бюджет номинально, но может сильно разогнать инфляцию».

Ближайшее заседание совета директоров Центробанка состоится 11 сентября. Большинство экономистов, опрошенных “Ъ FM”, считают, что ключевая ставка останется без изменений, на уровне 14% годовых.

Светлана Белова