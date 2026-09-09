В водах Ирака атаковали танкер с мазутом под флагом Панамы

Танкер с мазутом, шедший под флагом Панамы, был атакован в территориальных водах Ирака. Об этом сообщил иракский Минтранс, передает INA.

Агентство Fars со ссылкой на двух иракских чиновников пишет, что судно перевозило 2 млн баррелей иракского мазута. По данным Минтранса, при ударе по судну никто не пострадал. Утечки мазута в море не произошло. Корпус судна получил повреждения.

Нападение на танкер подтвердила Британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO). По ее информации, во время удара «неизвестным снарядом» судно находилось в 28 морских милях к юго-востоку от города Фао.