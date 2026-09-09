Мэрия Воронежа определила назначение 43 га земли в Левобережном районе

Администрация городского округа город Воронеж объявила об итогах проведения общественных слушаний по проекту межевания территории площадью 43 га, расположенной в Левобережном районе в границах улиц Циолковского, переулка Отличников, улиц Красный Октябрь и Ильюшина. Это следует из данных портала «Активный гражданин».

Проектом межевания предусмотрено образование 45 земельных участков. 31 из них (общей площадью около 149,7 тыс. кв. м) станут общественными территориями — это будут улицы, дороги, парки, скверы, площади и пляжи, которыми распоряжается город. Также сюда войдут места общего пользования внутри жилых комплексов — например, дворы и детские площадки, которые находятся в долевой собственности жильцов или принадлежат товариществу.

13 участков общей площадью около 6,7 тыс. кв. м сформированы с видом использования «Для индивидуального жилищного строительства». Еще один участок площадью 38 кв. м получит вид разрешенного использования «Предоставление коммунальных услуг».

Соответствующая документация подготовлена муниципальным бюджетным учреждением «Архитектурно-градостроительный центр» по заказу управления главного архитектора. Проект разработан на основании постановления администрации от 13 февраля 2026 года № 183 и в соответствии с Генеральным планом Воронежа, утвержденным в декабре 2024 года, а также Правилами землепользования и застройки.

В 2023 году мэрия объявляла о проведении общественных слушаний по проекту межевания 59,8 га в другой части Левобережного района. Речь идет о квартале, ограниченном улицами Полины Осипенко, Беляевой, Циолковского, Кулибина, Меркулова, Героев Стратосферы и Ленинградской. Там хотели поделить землю на 49 участков и построить 20 многоквартирных домов (МКД). Ранее собирались построить еще десять МКД на улице Чебышева.

Анна Швечикова