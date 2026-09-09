«Европлан» нацелился на развитие лизинга оборудования

«Европлан», входящий в структуру Альфа-банка, планирует заняться развитием направления лизинга оборудования и создать в этом сегменте «большой прибыльный бизнес», заявил гендиректор компании Илья Ноготков в интервью «Ъ».

В отличие от автолизинга, как сказал господин Ноготков, оборудование показывает более устойчивую динамику. «Отказаться от оплаты автомобиля проще, чем отказаться от оплаты оборудования, которое является ядром бизнеса. Когда ты не платишь за оборудование, это значит, что бизнес кончился», — пояснил Илья Ноготков. Зарплаты и оборудование, по его словам, — последнее, от чего бизнес отказывается, если он еще работает.

Глава компании не исключил M&A-сделок («слияния и поглощения») для усиления позиций в новом сегменте. «Может, и увидим. Мы, в принципе, всегда открыты», — сказал господин Ноготков. Он уточнил, что сейчас компания сосредоточена на объединении с «Альфамобилем», хотя встречи по потенциальным сделкам уже проходят.

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