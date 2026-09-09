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В Армении обсуждают изменение порядка воинского приветствия по стандарту НАТО

В армии Армении рассматривают вопрос об изменении воинского приветствия по стандарту НАТО. Военнослужащих могут обязать снимать головной убор и прикладывать руку к голове, пишет Hraparak со ссылкой на источник. До этого во время воинского приветствия прикладывали руку к головному убору.

Министр обороны Армении Сурен Папикян (2022 год)

Фото: Министерство Обороны Республики Армения

Издание утверждает, что армянские военнослужащие недовольны такими изменениями. Кроме того, по данным Hraparak, Армения сближается с НАТО в вопросах, которые не имеют первостепенного значения. Автором инициативы Hraparak называет министра обороны страны Сурена Папикяна.

Источник ТАСС в вооруженных силах Армении опроверг наличие указа отдавать честь без военной фуражки. «Нет, такого нет, по крайней мере сейчас»,— уточнил он. Официального комментария армянского Минобороны агентству получить не удалось.

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