Le Figaro: французским министрам и депутатам могут урезать зарплаты

Премьер-министр Себастьен Лекорню предложил уменьшить денежное содержание министров своего кабинета, а также их советников. Решение обсуждается в рамках подготовки бюджета на 2027 год. Об этом сообщает Le Figaro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню

Фото: Julie Sebadelha / Photo / AP Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню

Фото: Julie Sebadelha / Photo / AP

Как пишет газета, мера носит скорее «символический характер, и финансовая экономия будет незначительной». Однако, как подчеркивают источники издания, «это станет важным сигналом солидарности с гражданами страны в сложившихся жестких экономических условиях и демонстрацией философии справедливости, важной для французского общества».

Последний раз подобное сокращение применялось в 2012 году при Франсуа Олланде. Тогда оклады министров были снижены на 30% — с €14,2 тыс. до €9,94 тыс. в месяц. Сейчас зарплата министра составляет €10,7 тыс. Также обсуждается идея уменьшить вознаграждения депутатов парламента на 10%.

Детали инициативы, включая возможное расширение круга лиц, которых она коснется, будут обсуждаться на парламентской сессии, которая стартует в октябре.

Екатерина Наумова