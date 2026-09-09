Более 20 свердловчан стали жертвами мошенников при покупке машины в интернете

В Свердловской области более 20 жителей региона стали жертвами интернет-мошенников, пытавшихся приобрести автомобили в Европе, сообщил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. По его словам, общий размер причиненного ущерба исчисляется миллионами рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Один из пострадавших — 40-летний житель Первоуральска — потерял 610 тыс. руб. Мужчина нашел в мессенджере канал, где Nissan X-Trail предлагался по цене 1,7 млн руб. После подписания фиктивного договора и перевода средств за таможенное оформление злоумышленники потребовали еще 1,09 млн руб. Свердловчанин решил проверить VIN-код на портале ЕАЭС, но увидел, что машины с таким идентификационным номером просто не существовало в таможенных реестрах.

Аналогичная схема была применена в отношении 64-летней жительницы Нижнего Тагила. Женщина увидела объявление о продаже Toyota RAV4 за 1,5 млн руб. По данным полиции, менеджер по имени Юлия убедила ее внести задаток в размере 533 тыс. руб., а затем потребовала оплатить остаток и дополнительные расходы на сумму 1,127 млн руб. После перевода средств связь с продавцом была прервана.

По обоим инцидентам возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Валерий Горелых отметил, что преступники используют образы вежливых менеджеров, поддельные документы и заниженные цены, чтобы усыпить бдительность граждан. Возврат средств в таких случаях крайне затруднен.

«Чтобы не стать жертвой автомобильных мошенников, запомните несколько простых правил безопасности. Всегда проверяйте VIN-код. Прежде чем переводить деньги, обязательно пробейте идентификационный номер автомобиля в открытых базах данных ГИБДД и Евразийского экономического союза. Отсутствие сведений — это 100% признак мошеннической схемы», — резюмировал полковник Горелых.