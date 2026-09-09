Минюст США попросил экс-чиновников дать показания по делу о заговоре против Трампа

Министерство юстиции США направило бывшим чиновникам повестки в суд. Они проходят в качестве свидетелей по делу о возможном заговоре против Дональда Трампа в 2016 году. Сколько именно чиновников получили повестки, пока неизвестно. Им придется дать показания коллегии присяжных во Флориде.

Как сообщает AP со ссылкой на источники, выдача повесток говорит о расширении дела. Следствие проверяет версию о заговоре разведки при администрации Барака Обамы, которая утверждала о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Победу в них одержал Дональд Трамп. Отмечается, что такие обвинения могли нарушить его права и снизить его рейтинги.

Официальное расследование предполагаемого заговора началось в августе 2025 года. Перед этим глава национальной разведки Тулси Габбард опубликовала сотни документов, которые поставили под сомнение выводы американских спецслужб о российском влиянии на избирательную кампанию господина Трампа. По поручению директора ЦРУ Джона Рэтклиффа также обнародовали отчет, в котором говорится о многочисленных нарушениях администрации Барака Обамы.

Джон Рэтклифф возглавлял разведывательное управление при Дональде Трампе в 2020-2021 годах, а затем вернулся на должность в январе 2025 года, после начала его второго президентского срока. Комментируя обнародованные документы, господин Трамп обвинил бывшего президента Барака Обаму в мошенничестве и призвал привлечь его к ответственности.