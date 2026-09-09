Мосгорсуд признал законным заочный арест главы офиса президента Украины Буданова

Московский городской суд заочно арестовал главу офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов). Он проходит по делу о применении запрещенных методов ведения войны, передает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

В августе Басманный суд Москвы уже заочно арестовывал Кирилла Буданова по этому делу. Сегодня Мосгорсуд на закрытом заседании признал это решение законным. «Постановление Басманного районного суда города Москвы от 11 августа оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения»,— заявили в суде.

В России Кирилла Буданова неоднократно отправляли под стражу заочно по другим делам. В апреле 2023 года — по обвинению в организации терактов в том числе на Крымском мосту. Тогда же его объявили в международный розыск. В конце 2023-го — по делу о совершении теракта. СКР обвинил Буданова, а также командующего ВВС Николая Олещука (внесен в перечень террористов и экстремистов) и командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Сергея Бурденюка (внесен в перечень террористов и экстремистов) в причастности к более чем 100 ударам дронов по России.

В 2026 году следователи заявили об ответственности Буданова и трех украинских командиров за атаку на ресторан в Херсонской области в новогоднюю ночь, при которой погибли 29 человек. Глава офиса Владимира Зеленского и его предполагаемые сообщники проходили по делу о теракте.

Кирилл Буданов возглавил офис президента Украины 2 января 2026 года. До этого, с 2020 по 2026 год, он был начальником Главного управления разведки Минобороны Украины.