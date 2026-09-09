«В Neue Nationalgalerie будет несколько крупных исторических произведений»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: BERND VON JUTRCZENKA / dpa Picture-Alliance / AFP Фото: BERND VON JUTRCZENKA / dpa Picture-Alliance / AFP

Просто никогда не могу пройти мимо одного из главных «хулиганов» современности Маурицио Каттелана. Сейчас его выставка под названием The Night открывается в Берлине.

Я когда-то впервые увидел живьем его работы на Венецианской биеннале, в национальном павильоне «Италия». На металлических стропилах сидели голуби в натуральную величину, и ну очень похоже изображенные. Стропила, стены и полы были усеяны их фекалиями. AI мне в помощь: это была инсталляция «Другие» 2011 года. 2 тыс. фигурок голубей, а на стенах подлинные работы венецианца Тинторетто. А что, их здесь так же много, прям как… Ладно, не буду приводить такие сравнения.

Для создания работы использовались голуби, погибшие во время санитарной обработки в одном из итальянских городков вблизи Венеции. Их численность контролировали из-за вреда, который птицы наносили городской среде, сельскому хозяйству и здоровью людей. А дальше «Алиса» рассказывает, дескать, «посетители, входя в павильон, сначала смотрели на полотна классика, а позже замечали голубей, что вызывало у них чувство дискомфорта, в том числе из-за опасений за чистоту одежды».

Если честно, все реально выглядело некомфортно, было даже неприятно. И это тоже, кстати, фишка Каттелана: он никогда не разъясняет смысл своих концептуальных инсталляций. Может, помните, выставку Фонда Louis Vuitton аккурат в начале пандемии COVID-19 в ГМИИ им. Пушкина? Тогдашний директор Марина Лошак допускала многие новации в экспонировании. И в Галерее искусств стран Европы и Америки отечественного зрителя встречала каттелановская фирменная лошадь, на полкорпуса вылетающая из стены лестничного пролета. Помню реакцию любителей музейной классики…

Сейчас в берлинской Neue Nationalgalerie будет несколько крупных исторических произведений пармезанца (в смысле, уроженца Пармы), а также новые работы, даже в жанре сайт-специфик. И, конечно, в Германии просто нельзя будет обойтись без скульптуры Him — стоящий на коленях Гитлер. Оригинал — в Варшавском гетто.

И в этом весь Каттелан.

Дмитрий Буткевич