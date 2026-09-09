Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

«Американская мечта в действии»

Павел Шинский — о появлении McDonald's

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Братья Ричард и Морис Макдоналды мечтали о славе, но мечта воплощаться не спешила. Не сумев прославиться в Голливуде, в 1940-м они открыли придорожную закусочную. Бизнес оказался доходным, но грубые клиенты и грязные тарелки раздражали. Поэтому братья старались, чтобы гость в кафе не задерживался: меню сократили до гамбургеров, молочных коктейлей и колы, поваров выстроили в конвейер, заказы готовили за минуту и паковали в бумагу сразу навынос.

В 1954-м в закусочной появился коммивояжер Рэй Крок. Он мечтал о богатстве, а пока что торговал миксерами. Увидев схему быстрого обслуживания, он понял, что нашел свое Эльдорадо. Крок выпросил у братьев право эксклюзивно торговать их франшизами. Уже через пятилетку число ресторанов имени Макдоналдов исчислялось сотнями, а доход — десятками миллионов: Крок угадал потребности века скоростей. Он умер миллионером, а Макдоналды — звездами, хоть и фаст-фуда. Американская мечта в действии.

Павел Шинский

Фотогалерея

«Вот что я любил»

Предыдущая фотография
31 января 1990 года в Москве открылся первый McDonald’s. Событие вызвало небывалый ажиотаж среди горожан — попробовать запретную до сих пор американскую еду пришли 30 тыс. человек

31 января 1990 года в Москве открылся первый McDonald’s. Событие вызвало небывалый ажиотаж среди горожан — попробовать запретную до сих пор американскую еду пришли 30 тыс. человек

Фото: Олег Булдаков / ТАСС

Ресторан был построен болгарскими рабочими на месте типового советского кафе «Лира»

Ресторан был построен болгарскими рабочими на месте типового советского кафе «Лира»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Договориться об открытии ресторана американской сети в СССР пытались 13 лет

Договориться об открытии ресторана американской сети в СССР пытались 13 лет

Фото: Peter Turnley / Corbis / VCG / Getty Images

Канадское подразделение McDonald&#39;s получило разрешение у КПСС на открытие кафе в СССР в 1988 году

Канадское подразделение McDonald's получило разрешение у КПСС на открытие кафе в СССР в 1988 году

Фото: AP

По договоренности с партией было решено, что все вырученные средства будут делиться пополам между компанией и правительством страны. С развалом СССР компания выкупила все права

По договоренности с партией было решено, что все вырученные средства будут делиться пополам между компанией и правительством страны. С развалом СССР компания выкупила все права

Фото: Peter Turnley / Corbis / VCG / Getty Images

В первый день продаж очередь на Тверском бульваре растянулась на многие километры

В первый день продаж очередь на Тверском бульваре растянулась на многие километры

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Ресторан на 900 посадочных мест внутри и снаружи, с тремя большими залами стал крупнейшим на тот момент рестораном сети в мире

Ресторан на 900 посадочных мест внутри и снаружи, с тремя большими залами стал крупнейшим на тот момент рестораном сети в мире

Фото: Шерстенников Лев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Вскоре после открытия ресторана McDonald&#39;&#39;s в стране появились предприятия по выпуску булочек для гамбургеров, мяса, яблочных пирожков и других продуктов для производства. Выращиваемый в России картофель оказался не подходящим под стандарты американской сети. Тогда страну привезли специалистов и необходимые клубни картофеля для посадки

Вскоре после открытия ресторана McDonald''s в стране появились предприятия по выпуску булочек для гамбургеров, мяса, яблочных пирожков и других продуктов для производства. Выращиваемый в России картофель оказался не подходящим под стандарты американской сети. Тогда страну привезли специалистов и необходимые клубни картофеля для посадки

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

К 2008 году первый из ресторанов сети в России обслужил 2,8 млн посетителей

К 2008 году первый из ресторанов сети в России обслужил 2,8 млн посетителей

Фото: Reuters

Символ глобальной сети ресторанов быстрого питания McDonald`s Corp. — клоун Роналд Макдоналд — был придуман в 1963 году американским комедийным актером Уиллардом Скоттом, тогда же актер появился в образе любящего гамбургеры клоуна в трех телевизионных шоу. По данным авторов книги «Нация фастфуда» 2001 года, 96% американских школьников узнают Рональда Макдональда, что делает его вторым по узнаваемости вымышленным персонажем после Санта-Клауса

Символ глобальной сети ресторанов быстрого питания McDonald`s Corp. — клоун Роналд Макдоналд — был придуман в 1963 году американским комедийным актером Уиллардом Скоттом, тогда же актер появился в образе любящего гамбургеры клоуна в трех телевизионных шоу. По данным авторов книги «Нация фастфуда» 2001 года, 96% американских школьников узнают Рональда Макдональда, что делает его вторым по узнаваемости вымышленным персонажем после Санта-Клауса

Фото: Губин Дмитрий, Шерстенников Лев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Несмотря на то, что средняя зарплата в СССР на момент открытия первого ресторана сети составляла 150 руб., цены в McDonald’s посетителей не пугали. В день открытия «БигМак» стоил 3 руб. 75 коп. (дороже, чем проездной на автобус сроком на месяц), а гамбургер 1 руб. 50 коп.

Несмотря на то, что средняя зарплата в СССР на момент открытия первого ресторана сети составляла 150 руб., цены в McDonald’s посетителей не пугали. В день открытия «БигМак» стоил 3 руб. 75 коп. (дороже, чем проездной на автобус сроком на месяц), а гамбургер 1 руб. 50 коп.

Фото: Федорук Е., Дьячков Василий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

McDonald’s всегда славился своими благотворительными акциями, что для России было тогда в новинку. Часто для участия в акции привлекали популярных артистов и даже политиков&lt;br>На фото: певец Филипп Киркоров работает кассиром во время одной из акций, 2002 год

McDonald’s всегда славился своими благотворительными акциями, что для России было тогда в новинку. Часто для участия в акции привлекали популярных артистов и даже политиков
На фото: певец Филипп Киркоров работает кассиром во время одной из акций, 2002 год

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ  /  купить фото

В августе 2014 года Роспотребнадзор приостановил работу четырех ресторанов McDonald&#39;&#39;s в Москве, в том числе старейшего заведения компании на Пушкинской площади, который возобновил работу только в ноябре того же года

В августе 2014 года Роспотребнадзор приостановил работу четырех ресторанов McDonald''s в Москве, в том числе старейшего заведения компании на Пушкинской площади, который возобновил работу только в ноябре того же года

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ  /  купить фото

По данным на март 2022 года, по всей стране работало 850 заведений сети

По данным на март 2022 года, по всей стране работало 850 заведений сети

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ  /  купить фото

8 марта 2022 года сеть McDonald&#39;s опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что временно закроет все рестораны в России из-за военной спецоперации на Украине. 13 марта на входе в них выстроились очереди

8 марта 2022 года сеть McDonald's опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что временно закроет все рестораны в России из-за военной спецоперации на Украине. 13 марта на входе в них выстроились очереди

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ  /  купить фото

В компании уточнили, что продолжат платить зарплаты всем 62 тыс. сотрудников в России

В компании уточнили, что продолжат платить зарплаты всем 62 тыс. сотрудников в России

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ  /  купить фото

McDonald’s подтвердил приостановку работы в России 14 марта, предприятия будут работать в понедельник до завершения производственных процессов

McDonald’s подтвердил приостановку работы в России 14 марта, предприятия будут работать в понедельник до завершения производственных процессов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 17

31 января 1990 года в Москве открылся первый McDonald’s. Событие вызвало небывалый ажиотаж среди горожан — попробовать запретную до сих пор американскую еду пришли 30 тыс. человек

Фото: Олег Булдаков / ТАСС

Ресторан был построен болгарскими рабочими на месте типового советского кафе «Лира»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Договориться об открытии ресторана американской сети в СССР пытались 13 лет

Фото: Peter Turnley / Corbis / VCG / Getty Images

Канадское подразделение McDonald's получило разрешение у КПСС на открытие кафе в СССР в 1988 году

Фото: AP

По договоренности с партией было решено, что все вырученные средства будут делиться пополам между компанией и правительством страны. С развалом СССР компания выкупила все права

Фото: Peter Turnley / Corbis / VCG / Getty Images

В первый день продаж очередь на Тверском бульваре растянулась на многие километры

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Ресторан на 900 посадочных мест внутри и снаружи, с тремя большими залами стал крупнейшим на тот момент рестораном сети в мире

Фото: Шерстенников Лев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Вскоре после открытия ресторана McDonald''s в стране появились предприятия по выпуску булочек для гамбургеров, мяса, яблочных пирожков и других продуктов для производства. Выращиваемый в России картофель оказался не подходящим под стандарты американской сети. Тогда страну привезли специалистов и необходимые клубни картофеля для посадки

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

К 2008 году первый из ресторанов сети в России обслужил 2,8 млн посетителей

Фото: Reuters

Символ глобальной сети ресторанов быстрого питания McDonald`s Corp. — клоун Роналд Макдоналд — был придуман в 1963 году американским комедийным актером Уиллардом Скоттом, тогда же актер появился в образе любящего гамбургеры клоуна в трех телевизионных шоу. По данным авторов книги «Нация фастфуда» 2001 года, 96% американских школьников узнают Рональда Макдональда, что делает его вторым по узнаваемости вымышленным персонажем после Санта-Клауса

Фото: Губин Дмитрий, Шерстенников Лев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Несмотря на то, что средняя зарплата в СССР на момент открытия первого ресторана сети составляла 150 руб., цены в McDonald’s посетителей не пугали. В день открытия «БигМак» стоил 3 руб. 75 коп. (дороже, чем проездной на автобус сроком на месяц), а гамбургер 1 руб. 50 коп.

Фото: Федорук Е., Дьячков Василий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

McDonald’s всегда славился своими благотворительными акциями, что для России было тогда в новинку. Часто для участия в акции привлекали популярных артистов и даже политиков
На фото: певец Филипп Киркоров работает кассиром во время одной из акций, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В августе 2014 года Роспотребнадзор приостановил работу четырех ресторанов McDonald''s в Москве, в том числе старейшего заведения компании на Пушкинской площади, который возобновил работу только в ноябре того же года

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

По данным на март 2022 года, по всей стране работало 850 заведений сети

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

8 марта 2022 года сеть McDonald's опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что временно закроет все рестораны в России из-за военной спецоперации на Украине. 13 марта на входе в них выстроились очереди

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

В компании уточнили, что продолжат платить зарплаты всем 62 тыс. сотрудников в России

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

McDonald’s подтвердил приостановку работы в России 14 марта, предприятия будут работать в понедельник до завершения производственных процессов

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Смотреть

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд