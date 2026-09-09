Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Братья Ричард и Морис Макдоналды мечтали о славе, но мечта воплощаться не спешила. Не сумев прославиться в Голливуде, в 1940-м они открыли придорожную закусочную. Бизнес оказался доходным, но грубые клиенты и грязные тарелки раздражали. Поэтому братья старались, чтобы гость в кафе не задерживался: меню сократили до гамбургеров, молочных коктейлей и колы, поваров выстроили в конвейер, заказы готовили за минуту и паковали в бумагу сразу навынос.

В 1954-м в закусочной появился коммивояжер Рэй Крок. Он мечтал о богатстве, а пока что торговал миксерами. Увидев схему быстрого обслуживания, он понял, что нашел свое Эльдорадо. Крок выпросил у братьев право эксклюзивно торговать их франшизами. Уже через пятилетку число ресторанов имени Макдоналдов исчислялось сотнями, а доход — десятками миллионов: Крок угадал потребности века скоростей. Он умер миллионером, а Макдоналды — звездами, хоть и фаст-фуда. Американская мечта в действии.

Павел Шинский