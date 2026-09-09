Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Apple готовится представить новые устройства, в том числе свой первый раскладной iPhone под названием Ultra. Вот что сейчас известно о новинке. Согласно инсайдерским данным, внешний дисплей вышел относительно компактным — 5,5". Гибкий же разворачивается в планшетный формат с диагональю 7,76" и почти без видимой линии сгиба. Внутри шарнир из так называемого жидкого металла. Это сплав без кристаллической решетки, который не "устает" от многократной работы и рассчитан на сотни тысяч циклов без люфта.

Также ожидается поддержка беспроводной зарядки MagSafe, хотя на ранних версиях iPhone Ultra эта функция не встречалась. Инсайдеры, которым удалось добраться до прототипов, хвалят механику складывания и то, как большой экран работает видоискателем камеры. Вместе с этим они раскритиковали отсутствие телеобъектива. Для современного флагмана это действительно упущение. В распоряжении будущих владельцев только основная и широкоугольная камера на 48 МП.

В связи с презентацией Apple мобильный рынок немного нервничает. Это заметно по спешке конкурентов. Samsung традиционно представила свои свежие устройства еще летом, а вот китайские Huawei и Xiaomi показали складные новинки за два дня до купертиновской команды. Модель Xiaomi 18 Fold внешне близка к рендерам будущего iPhone Ultra и флагману Samsung Galaxy Z Fold 8. А вот новинка Huawei Mate XT2 — это вообще складной смартфон с тремя дисплеями. И он среди них пока самый дорогой, почти $3 тыс.

Интриги по поводу стоимости iPhone Ultra почти нет. По данным Bloomberg, продажи стартуют от $2,199. Это на 10% выше изначально ожидаемой цены. Рост стоимости связан с дефицитом чипов памяти. Их производители переориентировали мощности на серверы для искусственного интеллекта. И контрактные цены на память, по данным TrendForce, только за один квартал выросли на 90%.

Темпы производства новинки Apple под вопросом. По данным Nikkei Asia, в конце лета Apple успевала выпускать лишь по несколько сотен устройств в сутки из-за строгого контроля качества экранного модуля. При этом аналитики IDC прогнозируют поставки iPhone Ultra за первый год свыше 10 млн единиц. Аналитики Counterpoint Research уверены, что за тот же срок купертиновской команде удастся занять второе место на рынке складных смартфонов с долей в 25%. На первом месте специалисты видят Samsung с отметкой 38%, на третьем — Huawei с показателем 22%.

Александр Леви