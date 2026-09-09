Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Уткин / РИА Новости Фото: Игорь Уткин / РИА Новости

В XX веке было переписано много рекордов, но то, что сделал российский борец Иван Ярыгин, вряд ли можно повторить. На Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году он провел семь поединков и все выиграл досрочно. Для этих побед Ярыгину понадобилось 7 минут 20 секунд. Если учесть, что одна схватка в турнире борцов вольного стиля вполне могла затянуться на 9 минут, то скорость побед россиянина обескураживала.

К этому рекорду никто и никогда больше не смог даже приблизиться. После той Олимпиады Ярыгин получил прозвище «Иван Грозный». Спустя год на чемпионате мира он также закончил все поединки досрочно и стал первым и единственным борцом на планете, который на трех больших турнирах — чемпионате Европы, Олимпиаде и мировом первенстве — положил на лопатки всех своих соперников. После этого легендарный борец ушел из большого спорта, но тренироваться не перестал.

Как потом рассказывал сам Ярыгин, он занимался деревенской подготовкой: бегал многокилометровые дистанции, лазил по канату, совершал сотни отжиманий и колол дрова. Конечно же, он вернулся. В 1976 году на Олимпиаде в Монреале боролся с двумя сломанными ребрами и все равно выиграл золото. Он мог участвовать в Играх в Москве в 1980-м, но уступил дорогу молодому Илье Мате, который в итоге выиграл турнир. Затем Ярыгин был успешным тренером, а в итоге — главой Федерации спортивной борьбы России. Он трагически погиб в 1997 году в автокатастрофе, оставшись легендой, о которой даже великие борцы рассказывают, понижая голос.

Владимир Осипов